María Pelae: "Algo que aún no me creo y me parece precioso es el mejunje de gente que me escucha"

La música es alegría, tristeza, pasión, soledad... Podríamos aplicar una infinidad de conceptos y adjetivos a la música porque nos lo da todo. Sobre todo esas personas, los artistas, no solo los cantantes, también los productores, los músicos, la gente que se encarga de montar los escenarios de cara a los conciertos... Todos ellos son clave a la hora de hacer sentir al consumidor de música.

Y hoy nos ha acompañado una voz única. Esta noche, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido charlar con María Peláe. Y es verdad que para ser folclórica moderna con sonido a vinilo hay que tener mucho arte, pero ella, en este aspecto, va sobradísima.

No hace falta presentación

Hay artistas que no necesitan una presentación porque ya sabemos de sobra quienes son. Y hoy, nuestra invitada, es una de esas cantantes que si te dicen su nombre, seas o no seas fan de su género musical, te suena. Y es que, pese a haber nacido en 1990, lleva ya más de 15 años de carrera musical.





Hasta que sacó su primer álbum, que fue su primer gran trabajo, pasaron 7 años desde su debut como artista. Fue en 2016 cuando publicó 'Hipocondria', con el que recorrió salas de canción de autor por toda España. Es en 2020 cuando inicia la gira La Niña, y comienza esta nueva etapa en la que el folclore, la canción de autor y la flamencura quedan unidas por una producción internacional e innovadora.

En 2022 lanza su segundo Álbum 'La Folcrónica' con el que gana el premio Odeón a Mejor Álbum de flamenco. Iniciando así, con el mismo nombre, una gira sin freno, colgando el cartel de sold out en teatros y salas de reconocido prestigio. Esto hizo que en diciembre de 2022 sacara la reedición de 'La Folcrónica' debido a la gran acogida del mismo, pero esta vez 'Tan de Vinilo'.

Su faceta en los concursos

María Peláe se ha labrado un importante camino como compositora en el panorama musical español, de hecho, en 2017 compuso 'Arde', canción interpretada por Aitana en aquella edición de Operación Triunfo que tuvo tanto éxito. Y no acabó ganando, porque fueron Amaia y Alfred los que acudieron al certamen.

Pero no solo eso. También ha tenido tiempo para ser protagonista total, siendo partícipe del programa Tu Cara me Suena en 2022, en el que tuvo que imitar a artistas de la talla deLola Flores, Vanesa Martín, Nathy Peluso o Emily Stefan.





El público de María Peláe

Si algo que los artistas aman por encima de todo, incluso de su música, es a su público, a sus fans. Son las personas que, además de darles de comer acudiendo a sus conciertos y comprando sus álbumes o escuchando su música a través de plataformas, son los que de verdad valoran y sienten las creaciones de sus músicos muy personales, casi como si estuvieran escritas para ellos.

Nuestra invitada de hoy le ha contado a Carlos Moreno "El Pulpo" que su público es único: "Algo que aún no me creo y me parece precioso es el mejunje de gente que me escucha. Primero por las edades, desde niños y niñas muy pequeñitos hasta a mi set favorito que son las señoras a partir de 80, que aprovechan su viernes, después de salir de la pelu, para venir a un concierto mío".