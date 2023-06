La relación que une a la artista María Peláe y a la gran Lola Flores: “Un amor heredado”

El amor hacia la música suele ser algo que nos inculcan desde que somos pequeños y donde está muy presente la familia. Un amor por la música que a la protagonista de hoy le llegó por casualidad y le ha cambiado la vida, aunque estaba junto a ella desde que tiene recuerdos. Hoy nos ayuda a Poner las Calles una artista fiel defensora del flamenco, María Peláe.

La artista ha vuelto a 'Poniendo las Calles'para presentar su nueva música y contagiarnos de su energía positiva. Esta vez nos trae su nuevo sencillo, adelanto de su próximo disco, que saldrá a final de año:'El Grillo'. La artista está muy contenta de cómo el público está recibiendo la canción y como ella misma dice “mala de los nervios”, aunque muy contenta.

Su estilo es indescriptible: “No se donde encajarme, desde pequeña me pasa esto. Hubo una época en la que tocaba en sitios de canción de autor, porque es lo que cantaba y me decían que era muy flamenca y en los tablaos que era muy cantautora. Spotify sigue loco conmigo porque no sabe que en lista meterte.” - cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Es una artista con mucho arte y a la que el micrófono le llegó casi por casualidad: “Nunca me senté conmigo misma a decir lo mío es cantar, más bien lo mío es componer. Al principio hacía las canciones simplemente porque quería que la gente escuchara lo que escribía, hasta que llegó el momento en el que vi que tenía voz y así podía cantar las canciones en primera persona.” - narra la artista.

Su artista de referencia de vida es Lola Flores, un amor heredado de su abuela. Lola murió cuando la artista tenía cinco años, en el año 1995. “Tengo grabada esa escena de mi abuela llorando a mares diciendo 'Lola se ha ido' y yo me quedé sin saber que ha pasado aquí. Justo ahí fue cuando empecé a saber de su arte, sobre todo por mi abuela.” - recuerda. Aunque no es lo único que le ha influido. Personas como Mariana Cornejo o el Carnaval de Cádiz y su compás del tres por cuatro.

Su nueva canción, 'El Grillo', tiene un sonido muy aflamencado, de rumba, pero con un aire muy internacional, gracias a trabajar con Alba Rey, la productora de los temas, una persona con miradas internacionales, que se mezcla con una artista como María, “un potaje con un poquito de wasabi” - finaliza la artista.

El Palo es el lugar que más le inspira de Málaga, de donde es la artista. “Para mi es gloria bendita y te recarga todas las pilas.” - asegura la artista que Pulpo considera una folclórica moderna con sonido a vinilo, la cual escucha desde Nathy Peluso a comparsas.

La música como idioma universal sirve para traspasar fronteras y unir a las personas, aunque para La Peláe tiene otro significado: “La canción es el momento de expresarte, y en mi caso desde el mayor respeto y cariño del mundo, pero con el menor filtro posible en ciertos casos. Hay arte en todo, desde la música a un cuadro.”

Por las venas de María corre mucho barrio y calle. “Mis primeros recuerdos es aprender prácticamente a hablar con todas las amigas de mi abuela. Así que imagínate,yo ya aprendí a hablar con los ojos y con las manos antes que con la boca.” - reconoce la artista. Algo que es esencial en el mundo y más concretamente en el de María, es el humor y la ironía. “Yo creo que lo mejor que me han podido enseñar mis padres, además de intentar ser siempre lo más respetuosa del mundo, es el sentido del humor que te salva de muchas, por no decir de todas, fribolizando algunas situaciones y riéndote de lo que te ha pasado aunque te duela. Reírse de una misma es muy importante y esencial.” - finaliza.