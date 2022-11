La canción del día de Herrera: ‘Volando voy’ de María Peláe

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Volando voy’ de María Peláe,

“Es la historia de una canción…

Hoy es el #DíaInternacionalFlamenco y por eso me he traído este estreno de María Peláez, la malagueña María Peláez, recreando aquel ‘Volando voy’ que Kiko Veneno le compuso al gran Camarón.





Letra de la canción ‘Volando voy’ de María Peláe





Volando voy, volando vengo

Volando voy, volando vengo

Por el camino yo me entretengo

Por el camino yo me entretengo

Enamorado de la vida que a veces duele

Enamorado de la vida que a veces duele

Si tengo frio busco candela

Si tengo frio busco candela

Y vola, volando, voy volando vengo, vengo

Vola, volando, voy volando vengo, vengo

Por el camino yo me entretengo

Por el camino yo me entretengo

Señoras y señores sepan ustedes

Señoras y señores sepan ustedes

Que la flor de la noche, pa' quien la merece

Que la flor de la noche, pa' quien la merece

Y vola, volando voy volando vengo, vengo

Vola, volando voy volando vengo, vengo

Por el camino yo me entretengo

Por el camino yo me entretengo

Enamorado de la vida que a veces duele

Enamorado de la vida que a veces duele

Yo no soy quien soy ni los que me quieren

Yo no soy quien soy ni los que me quieren

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y vola, volando voy volando vengo, vengo

Vola, volando voy volando vengo, vengo

Por el camino yo me entretengo

Por el camino yo me entretengo

LAS CANCIONES DE HERRERA DE LA SEMANA





La canción del día de Herrera: ‘Luna de miel’ de Paloma San Basilio