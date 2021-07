Manuel de la Cámara Quesada, marino mercante, y ponedor: "La mar es muy dura, pero tiene algo que engancha"

Estamos acostumbrados a ver imágenes de inmigrantes que intentan llegar a las costas españolas. La tragedia que se vive a diario sobre todo en el mar Mediterráneo es muy alarmante. Hoy, en 'Poniendo las Calles' el Pulpo habla con Manuel de la Cámara Quesada. Es Marino Mercante, tiene 27 años y hace unos días vivió una situación de la que seguro nunca se va a olvidar.

Hemos podido hablar con él desde su barco y lo primero que nos reconoce es que es ponedor. Tiene 27 años y en la actualidad se encuentra enrolado como segundo Oficial de cubierta. A bordo es el responsable de la seguridad del buque y de la seguridad de la navegación. Eso, nos reconoce que comprende tareas de mucha responsabilidad.

Nos dice que a veces no nos damos cuenta, pero cuando te paras a pensarlo es mucha responsabilidad. "Nosotros transportamos mercancías, pero también personas. No somos conscientes porque no tenemos tiempo para pensar. Pero es evidente que la responsabilidad es muy grande. Al margen de lo que podamos o no llevar, lo que pueda valer la mercancía o el propio barco, nada tiene que ver con la vida de las personas que van en él."

Manuel trabaja para la empresa 'Transmediterránea, a bordo del buque "Ciudad Autónoma de Melilla". Cubre la línea Málaga - Melilla.

Suponemos que Manuel lo debe de saber, pero nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener ponedores como él. Gracias a lo que hizo, hay muchas personas que siguen con vida. Y eso es lo más importante, que hay por encima de cualquier opinión e ideología. De nuevo, enhorabuena por el trabajo que haces Manuel.