Maldita Nerea revela cómo consiguió su colaboración más especial: "La soborné"

Cuando en Poniendo las Calles decimos que la música es uno de nuestros pilares es porque entendemos que nos hace mejores. Una canción es mucho más que una melodía con letra. Son emociones y el invitado que hemos tenido hoy sabe perfectamente a lo que nos referimos.

Maldita Nerea, mucho más que un grupo

Maldita Nerea no ha parado de sorprendernos y darnos alegrías en los últimos 20 años. Aunque Jorge Ruiz, creador de este proyecto, reivindica en Poniendo las Calles que lleva mucho más tiempo en esto de la música: "20 años serían a partir de la publicación del primer disco, pero antes hubo una etapa previa. Además, que yo canto desde que era pequeño, así que, si contamos desde ahí, son muchos más años".

Jorge Ruiz le ha contado a Carlos Moreno "El Pulpo" que se siente una persona muy afortunada por todo lo que tiene, por lo que tiene cerca de él: "Que haya gente que me escucha y me canta todavía me parece alucinante, pero sigue pasando. Por eso, sigo con esa ambición sana de perseguir la canción siguiente como un juego o un reto. Y para mí, todavía no he hecho la mejor canción y así estoy".





El positivismo por encima del mal rollo

Las canciones de Maldita Nerea se caracterizan por transmitir buenas vibraciones, te sanan los chakras. Y es que para Jorge, componer, escribir, cantar... saca lo mejor de él: "Me ha dado tiempo a entender que a mí me interesa la luz. La luz en sentido de que no me interesa tanto la oscuridad. Y mis oscuridades las tengo, pero mis sombras no las saco mucho en las canciones".





Jorge habla en sus canciones de que está enamorado, de lo feliz que es, de lo que le gusta: "El amor puro es la cosa más valiosa y clara. Creo que por esa razón igual que nos regodeamos con canciones tristes, que lo hacemos todos, de vez en cuando esta visión de la vida que me gusta ofrecer es necesaria".

La colaboración más especial de Maldita Nerea

Este grupo ha contado siempre con colaboraciones muy importantes dentro del panorama musical: Ana Mena,Despistaos... Y también suele colaborar con una niña que se llama Inés Domínguez. Le aportaba a sus canciones un punto de dulzura únicos, pero al crecer le ha cambiado la voz.





Para remediarlo, Jorge Ruiz le ha comentado a Carlos Moreno "El Pulpo"en Poniendo las Calles que ha tenido una de las colaboraciones más especiales de toda su carrera en la canción "Inevitable". Cantando junto a su hija: "Para esta canción necesitaba la voz de una niña, y claro, Inés ya es una adolescente y no tiene el mismo tono que antes, y no encontraba niñas, así que me fui para casa y se lo pedí a mi hija. Prácticamente, la soborné para que lo hiciera".

En "Inevitable", uno de los temazos de su nuevo disco llamado "Manual Para Seres Maravillosos" ha sido uno de los momentos más especiales de su carrera. Por lo escuchado hasta ahora, su hija podría tener el mismo éxito que su padre en un futuro.