'Un Planeta Llamado Nosotros' es el último trabajo de Maldita Nerea. Lo presentarán en Madrid el 14 de febrero, San Valentín, pero ya esta tarde firman discos en la FNAC de La Vaguada.

¿Qué tiene 'Un Planeta Llamado Nosotros'? "Te viene a decir que cómo vamos a cuidar del planeta si no nos cuidamos a nosotros mismos".

Un disco con temas como 'Dos Besos Después' o 'Te Prometo Libertad', "en todos nuestros discos siempre hay una canción que habla de educación como esta", dice Jorge Ruiz.

Rafa Martín, Tato Latorre y Serginho Moreira junto a Jorge Ruiz que es la cara visible y el padre de la criatura forman Maldita Nerea que para quien no los sepa "es un proyecto peculiar porque hablamos de filosofía que es un deporte de riesgo y en peligro de extinción y la gente que nos sigue, las tortugas, implica que nuestra música les gusta y nos escucha" dice Jorge que resalta que sobre todo Maldita Nerea "es una historia de desarrollo personal. Yo estaba en la Facultad de Derecho de Murcia y un día me dije, ¿esto qué es?, ¿qué hago? y lo dejé y me hice autónomo y me puse a hacer música".

¿Por qué Maldita Nerea? "Porque Nerea es como llamo a la música no es ninguna exnovia…y maldita porque a veces te tienes que levantar a las cuatro de la mañana porque ella quiere. Entonces cojo el móvil y si a la mañana siguiente eso tiene coherencia pues se sigue y si no, va a la papelera".

¿Qué canciones componen la 'playlist' de Jorge Ruiz?

La primera la versión de 'Mediterráneo' de otro Jorge, Jorge Drexler " porque se juntan dos seres que han transformado la música en nuestro idioma: Serrat y Drexler"

En 'Fading Like A Flower' de Roxette, "encontré un abrazo sonoro, me transformo. Roxette tenían la costumbre de hacer cada canción para que fueran singles y eso es lo que hacemos en Maldita Nerea preferimos un disco con 10 temas mejor que con 20 y que todos sean y sirvan como sencillos".

'Whatever' de Oasis "tuvieron una época en la que todo lo que hacían era redondo y esta canción es sencilla"

'El Idioma de los Dioses' de Nach es "el sumum del rap español y tiene algo más que habla de la música, engloba lo que es para el ser humano la música, algo no que debería ser una optativa porque va con el ser humano desde siempre".

Y de Coldplay, 'Hymn For The Weekend', "tienen una habilidad que perdura en el tiempo. Hacen canciones con grandes melodías"