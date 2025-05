Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 24 de abril al 1 de mayo)

Hola, Juanma. Siempre me ha parecido que tu intención de equidistancia en cuanto a muchos de los temas que tratáis es una virtud. Tras la generación de los locutores "estrellitas", tú ofreces un producto donde intentas dejar el foco en los invitados y tertulianos, y como la gente que sueles llevar mola, el resultado es bueno.

Sin embargo, a día de hoy, creo que te estás enfrentando a una situación donde tu permisividad y el perfil de los contertulios está desbalanceando las tertulias y los programas. No quiero hablar de responsabilidades, ni de Negreiras, ni de vídeos de RMTV; sino de ruido mediático. Estamos en la era en la que el Real Madrid, a través de sus medios propios y los afines, es una sirena de barco. Y si en tus tertulias incluyes a hooligans con cero sentido crítico como Siro López, Nacho Peña o Arancha Rodríguez, que interrumpen absolutamente a todo el mundo y que no tienen contrapartida crítica, os convertís, creo que de forma involuntaria, en parte de ruido y cómplices del relato.

No creo tener una opinión sesgada por ser de un equipo o de otro. Yo soy del Atlético y las opiniones de Antonio Ruiz o Manolo Lama con lo que tiene que ver con el equipo me parecen un bochorno. Mientras que con Gonzalo Miró puedo estar de acuerdo o no, pero me ofrece una perspectiva crítica y un pensamiento no siempre alineado con el club.

¿No existen periodistas equilibrados del Real Madrid? ¿No hay un Miguel Rico, un Miro, o un Oliva con perspectiva personal, pero sobre todo sin miedo a ser críticos con Florentino Pérez, que está ensuciando el fútbol como no se recuerda?

Yo no tengo ni idea de deontología periodística, pero que tú cuestiones si el madridismo está en línea con esta situación, y que dos tertulianos sean rotundos en afirmar que “la mayoría del madridismo” sí lo está sin datos, sin nada, para tres minutos después afirmen que “son sus entornos”... ¿Eso no descalifica a un periodista? No me suena a algo que haría alguien con su experiencia, me suena a algo que haría un imberbe o un hooligan.

En fin, siento el rollo. Entiendo que queráis llevar todas las perspectivas, pero entonces llevadlas y no solo a los radicales. Entiendo que cada vez sois menos periodismo y más entretenimiento, pero no perdáis de vista nunca el rigor y la información. Entiendo que haya temor y que seáis presos del color de vuestra audiencia, pero cuando habláis de otros deportes y otros equipos hacéis grandes programas. Entiendo la equidistancia, pero entonces... ¿dónde queda la perspectiva crítica?

La batalla de los Clásicos de la época de Mourinho y Guardiola casi me echa del fútbol. Y esta nueva era de tensión está siendo casi igual de dura. No seáis cómplices y salir de la rueda, por favor.

Sois los mejores. Ojalá seáis mejores.

¡Hola! No sé si esto es para el Consultorio o para quién, pero es una reflexión. Y a Fouto igual le gusta.

¿Qué impacta más en la sociedad, qué una persona llame negro a un jugador de fútbol desde una grada o la tensión que está generando RMTV con sus vídeos?

¿Por qué uno es delito de odio y el otro no? El delito de odio es un crimen motivado por prejuicios contra una persona o un grupo de personas debido a características como su raza, religión, género... Y el objetivo de estos delitos es causar daño o discriminación a la víctima por el simple hecho de pertenecer a un grupo social específico.

Los periodistas han sido víctimas del delito de odio, por ser periodistas y hacer su trabajo. Los políticos, los educadores, los religiosos también... ¿Pero por qué un insulto racista aislado (por cierto, algo lamentable, no penséis que no lo creo) es merecedor de una sanción, y poner en duda la honorabilidad de un colectivo entero no lo es?

Gracias por todo, sois los mejores