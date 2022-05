Despistaos presenta disco en 'Poniendo las Calles': "Ganamos seguidores con cada trabajo y eso es una suerte"

Despistaos estrena nuevo álbum 'Ilusionismo', un disco repleto de una variedad musical sin precedentes y vino este viernes a presentarlo a 'Poniendo las Calles'. Se trata de un disco que "pretendían sacar a la luz antes, pero la espera ha merecido la pena", aseguraron Daniel Marco y José Krespo, componentes del grupo.

Es un disco compuesto por once canciones nuevas, pero que mantiene el sello distintivo de su trayectoria musical. Un disco protagonizado por esta banda pero que han querido compartirlo con otros compañeros de profesión en varias colaboraciones como en 'Vulnerables' con La Oreja de Van Gogh o 'Demasiado Tarde' con Luis Cepeda.

A pesar de los hits que sacan siempre a la luz, hay una en concreto que ha marcado un antes y un después en la historia de este grupo, 'Física o Química'. "Nos ha ayudado un montón y que siga de moda y que se ponga de fiesta y se abrace", explicaron. "Es un honor esta canción, es algo que ha funcionado más en el regreso, pero nosotros nos iba igual que simpre, no hubo un subidón pero viendo los años pasado, que en aquel momento la teníamos hasta manía", añadieron.

Uno de los mayores temores del público de estos grupos es que se separen, que también fue el caso de esta banda en 2013. "Lo que pasó cuándo nos disolvimos en 2013 es que puede pasar que el grupo deje de funcionar como siempre o que tengamos ganas de hacer otras cosas", aseguraron. "En esa época teniamos ganas de un descanso al grupo y hacer otras cosas pero no es algo que ahora pensemos, todavía no nos hemos peleado. Estamos en un momento muy bueno y feliz. Hay que seguir peleando pero no pasa por nuestra cabeza", añadieron.