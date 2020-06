Macaco le ha presentado a El Pulpo su nuevo sencillo titulado ‘Confitados’.

Daniel Carbonell de las Heras, más conocido como Macaco nació en Barcelona el 6 de agosto de 1972; comenzó su carrera como músico tocando en la Plaza de Cataluña y en Las Ramblas (Barcelona) cuando era muy joven.

Sacó su primer disco en 1999 (‘El Mono en el Ojo del Tigre’) y hoy en día, 21 años después) sigue sorprendiendo a todos sus fans.

Durante el confinamiento decidió lanzar el tema titulado ‘Sanadoras Voluntades’ cuyas ganancias fueron destinadas a la lucha contra la COVID-19.

“En este confinamiento he tenido momentos de todo como la gran mayoría de nosotros […] siempre he sido una persona que he defendido mucho la sanidad pública […] cuando los artistas nos metemos en cosas de estas nos metemos desde el cariño y tiene una repercusión en la sociedad; lo que se intenta es ayudar e intentar que, entre todos, amplifiquemos un mensaje. Hay que mimar a la sanidad pública. Esto no quiere decir que estés en contra de la privada, pero tiene que existir ese lugar común para todos”.



Hoy, el cantante, vuelve pisando fuerte y presentando su nuevo sencillo ‘Confitados’ (que cuenta con la participación de El Kanka).

El barcelonés llegó a admitirle a El Pulpo que “es un honor colaborar con El Kanka. Para mi es el nuevo Sabina, un Sabina andaluz; joven, con una frescura, una ironía y una gracia tremendas. Es un gran músico […] cuando terminé de escribir la canción rápidamente pensé en él. Se la mandé, le gustó y nos pusimos manos a la obra”.

Además Macacao también le ha confesado a El Pulpo, esta madrugada, que las canciones suenan diferentes en la radio: “creo que es el lugar que les corresponde. La radio es el lugar de emisión de la música”.