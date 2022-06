Los toros vuelven a El Batán 18 años después: "Lo hemos conseguido poniendo dinero de nuestro bolsillo"

Abrimos un martes más una ventana hacia el mundo del toro y su influencia en la cultura y en la sociedad española. Hoy nos vamos a acercar a un sitio emblemático que, 18 años después, se ha vuelto a abrir para los aficionados. Y lo ha hecho, precisamente, gracias a un grupo de aficionados que, poniendo en riesgo su dinero, se ha aventurado en este mundo tan complejo.

Han reabierto la Venta del Batán, en la Casa de Campo, en Madrid. Es un lugar en el que, desde 1950 y hasta hace 18 años se exponían siempre los toros que iban a ser lidiados en la feria de San Isidro. Hay varios corrales y los animales se quedaban allí unos días para que los aficionados con sus hijos y sus familias se acercasen a verlos y a hablar básicamente de toros. Era un lugar habitual de tertulia y donde se generaba afición, que, 18 años después, ha abierto de nuevo sus puertas.

Y lo ha hecho gracias a un grupo de cerca de 50 aficionados llamado Club Taurino 3 Puyazos, que no solo ha llevado los toros de vuelta al Batán sino que además ha organizado una miniferia taurina en San Agustín de Guadalix. Los festejos taurinos los organizan normalmente empresas especializadas o ayuntamientos, pero no es nada habitual, por no decir que es algo nuevo, que sean los propios aficionados los que se encarguen del montaje. Alberto Palacios es una de las cabezas visibles de este proyecto contó cómo se gestó esa vuelta de los toros al Batán.

Destacó asimismo la "colaboración" entre todos los actores implicados, tanto por parte de la administración encargada de las competencias sobre la Venta de El Batán, como de los ganaderos propietarios de los toros, que estuvieron siempre dispuestos a exponer sus animales en este lugar de la Casa de Campo de Madrid.

Algo complicado por el comportamiento del toro bravo, un animal muy complicado de manejar y que suele dar bastante trabajo. Y hay algunas ganaderías que, por su encaste, son más propensas al alboroto. En este caso los toros eran de los hierros de Prieto de la Cal y Peñajara, dos ganaderías conocidas por su fiereza. Y como contó Palacios, "hay que estar con los 5 sentidos puestos en todo lo que se hace para evitar el más mínimo problema".

Existía el riesgo, pero ha sido un exitazo. Estuvieron tres días los toros allí y se llenó de aficionados, que podían también comprar las entradas para los festejos del fin de semana y, como apuntó Palacios, fue "una fiesta" para esos aficionados y, vuelvo a destacarlo, hecha por ellos mismos" con dinero de su bolsillo". Por eso tiene doble mérito.

Lo acontecido después en la plaza de toros de San Agustín del Guadalix (Madrid) fue otro éxito. Se celebraron una novillada y una corrida de toros, además de numerosos actos gastronómicos, de ocio y culturales para rodear a ambos festejos de un ambiente taurino y festivo. Ante tal éxito "y a falta de cuadrar las cuentas", desde el Club Taurino 3 Puyazos explicaron a COPE su intención de "volver a repetirlo en el año 2023".