Los sentimientos de Javi Herrero al recordar a Los Pecos: “Ayudábamos a gente que nos pedía ayuda”

Estamos entrando en el fin de semana y en 'Poniendo las Calles' nos encanta disfrutar de la música. Hoy nos a ayudado a poner las calles uno de los grandes personajes y artistas de la música en nuestro país. Javier Herrero, la mitad de los Pecos, regresa con Carlos Moreno 'El Pulpo'. A través de la música intentamos contar un montón de historias y acercarnos a la realidad de las personas.

Cuando hablamos de la historia de la música en nuestro país hay un grupo que rompió moldes en los años 70 y mitad de los 80, Los Pecos. Le achacan a ellos la creación del fenómeno fan en España. Cada una de sus canciones y cada uno de sus conciertos eran noticia deportada. Varias generaciones llegaron a enamorarse y a sentirse muy identificados con los temas que cantaba el dúo de hermanos. Desde hace un tiempo Pedro abandonó el mundo de la música, pero Javi sigue ahí y hoy nos ha ayudado a 'Poner las Calles', voces que nunca se apagan.

Si viviste la época recordarás como los propios músicos increpaban a estos artistas por su éxito, algo que nunca entendió Javi “Nunca lo he entendido porque nosotros pensábamos que no molestábamos a nadie, nosotros nos dedicábamos a trabajar y sobre todo ayudar a mucha gente que nos pedía ayuda.” - explica el cantante que reventaba las listas de éxitos.

“En esa época llegué a tener una paranoia, que era como que todo el mundo me perseguía. En esa época no había móviles y yo te prometo que levantaba el teléfono y me salían voces.” - cuenta en referencia a su época de mayor boom.

El artista tiene 62 años, nació en el 60 y empezó con 17 en esto de la música. Y sigue con la misma ilusión que el primer día de subirse a los escenarios: “eso es lo que me mantiene, lo que me da fuerza, lo que me hace levantarme por las mañanas, que me hace vestirme y no salir en chándal, lo que me da fuerza. Hoy en día estoy disfrutando muchisimo más que cuando empecé con Pecos.” - reflexiona. - “Ahora igual estoy más relajado, lo veo de diferente forma, no tengo tanta presión, se que quién viene a verme y ha pagado una entrada es que viene a verme de verdad.” Su club de fans, va a todos los lugares donde él actúa, por toda España, llegan los primeros y se van los últimos.

“Todavía memorizo, no necesito prónter, pero me lo estoy planteando. Es tan fácil cantar las canciones, porque además cuando no me acuerdo, escuchas al público y te unes con ellos.” - asegura. - Todo lo que se recaude con su última canción, Aquí y Ahora, va para Mensajeros de la Paz, organización con la que colabora, para un apartado que tienen, el teléfono dorado, el cual lleva casi 30 años activo y cuida a las personas que están solas así como con alzehimer.

La otra mitad de los Pecos, Pedro Herrero, abandonó la dupla en 2012 después de una larga gira y deseando dedicarse a actividades más tranquilas.

“Yo soy de los artistas que cuando termino el concierto, dejó pasar a la gente, porque me nutro de de ellos, de sus cosas. Me cuentan cada historia tan bonita que yo flipo.” - reconoce el cantante. - Sigue viendo su vida encima de un escenario e ilusionado en poder sacar una serie en la que se cuente la vida del grupo que le cambió la vida a él y a su hermano.

“Nosotros necesitábamos de vosotros, la radio, para dar difusión a toda esta historia y solo puedo agradecerte todo el cariño con el que nos habéis tratado siempre.” - finaliza el artista.