Los Rebeldes, tras 45 años de giras, recuerdan sus inicios sin apenas recursos: "Se suple con entusiasmo"

Cumplir años en la carretera es uno de los deseos más anhelados por los artistas. Es una forma de sentir que la carrera sigue en marcha y que se van cumpliendo metas. Esta noche, en Poniendo las Calles, nos ha visitado una banda mítica que lleva 45 años de gira. Nada más y nada menos queLos Rebeldes.

Desde que comenzaron han demostrado ser un grupo de kilómetros y escenarios, además de ser una formación que es parte del sonido del rock and roll que se ha hecho y se hace en nuestro país. Carlos Segarra es la voz y el alma de este icónico grupo, y ha sido él la persona que nos ha acompañado hoy en el programa.

45 Años son muchos años

Nos situamos en 1979, ya en otro siglo. Fue en ese año cuando Carlos Segarra funda Los Rebeldes, junto a Aurelio Morata y Moisés Sorolla. Muy pocas relaciones de pareja consiguen llegar a la cifra de 45 años juntos. Es una meta que por unas cosas u otras, es muy difícil alcanzarla. Pues bien, Los Rebeldes lo han hecho. La mítica banda de rock que triunfó en los 80 están de aniversario.





Picando piedra, un día se juntaron 4 amigos y ahí nació todo: "Un día vas a la escuela y comentas que te gusta tal grupo, que uno de ellos tiene una guitarra española, otro te dice que tiene un vecino que toca la batería... Se hizo todo desde un punto muy casero y pero con muchas ganas".

Eso sí, no fue fácil. Ellos apenas contaban con medios sufientes para montar algo tan grande como lo que hoy conocemos: "Cuando no hay recursos, se suple con entusiasmo. Recuerdo una tienda en el rastro donde te podías comprar tus muñequeras de cuero, las camisetas de tu equipo favorito... Y si no, si era muy caro y no nos llegaba, nos lo hacíamos nosotros mismos".

¿Cuántos conciertos se pueden dar en 45 años?

45 años dan para mucho. Experiencias únicas, multitud de viajes durante las giras y muchos, pero que muchos conciertos. A lo largo de estos años, Los Rebeldes han cantado delante de millones y millones de personas, en diversas ciudades españolas y del mundo. Eso sí, es imposible que se acuerden de todos los conciertos que han dado.

Carlos Segarra le contaba a Carlos Moreno "El Pulpo" que han sido muchos y que ha tenido incluso que hacer cuentas: "En aritmética soy muy bueno. Solo hay que hacer un sencillo ejercicio mental. Ante la pregunta de cuantas actuaciones he hecho la verdad que no sé el número exacto. Porque claro, ahora tenemos todas estas herramientas digitales, pero antes eso no existía y estaba todo en papel, la verdad que no tengo ni idea. Aproximadamente, ha sido una media de unos 60 o 70 conciertos al año, ha habido años que más y otros que menos, así calcula. Miles y miles".





Entre los ponedores hay muchos que han vivido ese cambio, que han crecido con sus temas, los han bailado, los han escuchado en la radio… Un grupazo histórico que a ver si consiguen hacer otros 45 años más.