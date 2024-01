Los Rebeldes, Tennessee, Cómplices y Tam Tam Go, en el cartel del Puertollano Winter Festival del 2 de marzo

Los Rebeldes, Tennessee, Cómplices y Tam Tam Go encabezan el cartel de la séptima edición del Puertollano Winter Festival, que tendrá lugar el 2 de marzo en el pabellón ferial 'La Central' de Puertollano (Ciudad Real). Las entradas ya pueden adquirirse al precio de 25 euros en el Auditorio Municipal y en giglon.com, mientras que en taquilla el coste será de 30 euros.

Según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Festejos, Juan Sebastián López Berdonces, la cita comenzará a las 20.00 horas con el grupo barcelonés 'Los Rebeldes', una semana antes del gran concierto que ofrecerán en la Sala La Riviera de Madrid para celebrar su 45 cumpleaños.

Continuará el rock and roll, blues y swing de 'Tennessee', que repasará algunas de sus canciones más sonadas, y las inconfundibles voces de 'Cómplices', dúo formado por Teo Cardalda y María Monsonís. 'Tam Tam Go' cerrará a las 1.00 horas la particular voz de Javier Campillo que interpretará algunos de sus temas más conocidos.

Antes, tendrá lugar el 'Casi Winter', un evento que abrirá 'PapaVersión' a las 15.00 horas en la carpa anexa al pabellón, y ya en el interior del recinto, desde las 17.00 horas, actuarán Lobos Negros, Les Bastian y Carajillo.

El evento cuenta con un presupuesto de contrataciones de bandas de 42.500 euros, a los que hay que sumar otros 7.450 euros del 'Casi Winter', ha explicado Berdonces.

La recaudación se destinará a proyectos musicales de la asociación local PuertoRock, que de forma paralela trabaja en la programación de conciertos del 'Prewinter', que se realizarán los días 23 y 24 de febrero en diversas salas de la ciudad.