Laura M. Otón nos explica las prácticas a incluir en la educación para aprender de fake news y redes sociales

Vamos a hablar de las redes sociales con Laura Martínez Otón, profesora e investigadora de la Universidad Nebrija, pero deja que antes te ponga en situación. Esta es la historia de Molly Russell, una historia que conmocionó hace unos años al Reino Unido.

Tenía 14 años, una melena preciosa y una cara tímida. Fue encontrada muerta en su habitación la mañana del 21 de noviembre de 2017 al noroeste de Londres. Se había suicidado sin que sus padres hubieran notado nada extraño, solo que últimamente pasaba más tiempo en su habitación. Su padre, Isan Russell, revisó el correo de Molly y para su asombro encontró un mensaje de la red social Pinterest titulado: Pins de depresión que te pueden gustar. El padre siguió investigando y comprobó que durante los seis meses anteriores a su muerte, la joven compartió o reaccionó en Instagram a más de 2000 publicaciones relacionadas con el suicidio, las autolesiones o la depresión.

En octubre se abrió la causa judicial por la que propietarios de esas redes sociales se han sentado en el banquillo como responsables de su muerte. Las redes sociales son un peligro si no se saben utilizar. Es un error dar un móvil con 9 años a tu hijo y no explicarle que no es solo una cámara de fotos sino una ventana al mundo, a lo bueno y a lo malo. Los padres acompañan a sus hijos en la educación analógica, ¿por qué no hacerlo en la digital? Porque no estamos preparados. Hay quien piensa que para eso está la escuela, pero eso tampoco es lo correcto.

Laura Martínez Otón: "Si les hemos ayudado en el mundo analógico a detectar donde está el bien y donde está el mal, pues en el mundo digital ocurre lo mismo".

