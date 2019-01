LA LA LAND, película de 2016, producida es Estados Unidos, dirigida por Damien Chazelle, música de Justin Hurwitz y protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling.

Completan el elenco John Legend, Rosemerie Dewit y JK Simmons, entre otros grandes actores. Esta película es un musical, un drama romántico... os recuerdo rápidamente de qué trata. Mia ( Emma Stone), es una joven soñadora, aspirante a actriz que trabaja de camarera mientras va a mil castings probando suerte, y Sebastián ( Ryan Gosling) un pianista de jazz, un genio del piano, pero que se saca la vida en bares de mala muerte. Se enamoran. Todo es maravilloso. Pero llega la realidad, la ambición de Sebastián por llegar a la cima cueste lo que cueste y dejando en el camino lo que haga falta. Sus carreras artísticas y sus objetivos empezaran a separarlos.

La Ciudad de las estrellas - La La Land es la película con más Globos de Oro de la historia. Siete. Y tuvo 14 nominaciones a los Óscar y fue ganador de 6 y en los Bafta tuvo 11 nominaciones y 5 premios... Esta película no ha pasado por alto en el séptimo arte como veis.

Ni Emma Stone ni Ryan Gosling fueron las primeras opciones del director Damien Chazelle. Antes se lo propuso a Miles Teller (Whiplash), quien según los rumores declinó por una falta de acuerdo económico, y a Emma Waston, que tenía otros proyectos en marcha como La Bella y la Bestia. Pero la verdad que yo ya no me imagino a otra pareja de actores que no sean ello, de hecho es la tercera vez de Emma Stone y Ryan Gosling juntos. Antes trabajaron en Crazy, Stupid, Love (2011) y Gangster Squad: Brigada de élite (2013). La química que tienen estos dos actores es brutal. ¿no creéis?

Emma Stone y Ryan Gosling tuvieron que asistir a clases de baile durante tres meses. Aprendieron claqué, tap y bailes de salón de la mano de la coreógrafa Mandy Moore, responsables de los bailes de la película. Para Ryan Gosling siempre fue un sueño hacer un musical como los de los años 40 y 50, mientras que Emma Stone se aficionó a este género de pequeña, desde que fue con ocho años su madre la llevó a ver Los Miserables.

Todas estas super producciones cuestan llevarlas a cabo, ya sea por guion, por estudios, por elenco, por diferentes recursos, y a veces tienes que hacer otro proyectos para conseguir dinero, esto es como la vida misma, pues el director no tenia financiamiento, ni el control creativo para conseguir lo que él quería y que hizo? La película de Whiplash, ganadora de 3 premios Óscar, ahí demostró su capacidad de creación, de responsabilidad y pudo hacer La la land con 30 millones de dólares, ¿ Qué cosas , no?