La hija de Antonio Carmona revela con lo que se queda de vivir fiestas en casa de su abuelo: "En la discoteca"

La familia Carmona tiene relevo y eso es lo que demuestra Marina Carmona con su primer disco. La hija de Antonio, el líder de Ketama, pasó por Poniendo las Calles para presentar 'Mi Identidad', porque tiene mucha con la sangre que corre por sus venas. Sobre ella habló largo y tendido, recordando lo que sucedía en casa de su abuelo, Juan Habichuela.

Audio

"Me puedo quedar dormida en una discoteca entre dos sillas porque me he criado así, básicamente", revela Marina Carmona en Poniendo las Calles, "en cualquier boda, en cualquier juerga en la que estuviéramos... Yo tengo esa capacidad de, me ponen ahí y me quedo frita".

La hija de Antonio Carmona señala que "en mi casa, pues eso que he tenido, he tenido mucha suerte, han pasado personas superimportantes": "Al final yo creo que lo bonito que ha hecho mi familia muchas veces cuando han venido artistas de fuera ha sido acogerlos y hacerles sentir en casa, ¿no?".

"Era como una presentación de, oye, mira que te voy a meter en mi casa, en mi hogar, te voy a cantar mi música para que tú te sientas también en tu zona de confort y también me cantes y podamos compartirlo", explica Marina Carmona, "y eso es algo que yo creo que lo voy a seguir haciendo toda mi vida, porque me parece muy bonito".

Marina Carmona

La joven cantante de 30 años es hija del cantante flamenco Antonio Carmona, excomponente de Ketama y miembro de la dinastía gitana de Los Habichuela, y Mariola Orellana, conocida representante de artistas. Así que de música ha aprendido algo en esa casa. Solo con escucharla basta para ver esos tintes.

La música forma parte de su vida desde niña, pero tardó en decidir hacia dónde dirigir su carrera. Su primer plan profesional fue el periodismo y con 18 años se matriculó en la carrera. Lo dejó poco después. Siguiendo la recomendación de su madre, fue entonces cuando decidió dar el giro hacia la música y se mudó a Miami.

En noviembre de 2020 lanzó su primera canción, Te voy a amar, a la que siguieron los temas Me sigo acordando, Sin equipaje y Mariposas, que publicó en noviembre de 2022. En el camino, la artista se unió a la gira de C. Tangana, trabajando con sus padres y su hermana.

No obstante, la sangre que corre por sus venas no le ha bastado para subirse a los escenarios. Con ese estilo que define como flamenco fusión, esas uniones que hace con la bossa nova y los boleros y esas raíces que están presentes en cada letra y en cada tono, parece difícil que no termine haciéndose hueco en el panorama español.

Su abuelo

Más allá de todo lo que tiene de su padre, Antonio Carmona, la trayectoria de los Habichuela continúa con ella. Su abuelo, Juan Carmona, era continuador y, a la vez, patriarca de una larga dinastía de guitarristas gitanos de Granada que inició su abuelo Habichuela El Viejo, referenciado tocando y cantando, junto a su hija Marina, en las tabernas granadinas del siglo XIX.

El respeto que Habichuela se ganó como maestro de la guitarra va parejo con el que personal y familiarmente también se granjeó. Solía decir que su padre le había enseñado a respetar y eso es algo que explica su nieta, Marina, con la historia que cuenta en Poniendo las Calles este viernes.