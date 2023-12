La grave enfermedad que puede transmitir este tipo de mosquito que ya está en Sevilla: "Lo estamos viendo"

Actualmente, vivimos en un mundo globalizado pero aunque esto tiene muchas ventajas, como poder estar interconectados las 24 horas del día con cualquier lugar del mundo, también tiene desventajas.

Y este miércoles en 'Poniendo las Calles' se han centrado en una de ellas: las especies invasoras. Más en concreto en el de la cotorra argentina. Ese pájaro pequeño de color verde es una de las especies invasoras más comunes en España, pero también hay muchos otros como el cangrejo rojo americano, el mejillón cebra, el siluro, e incluso existen plantas invasoras. ¿Son peligrosas? ¿Cómo nos afectan? Para responder a estas y otras preguntas ha estado con Carlos Moreno 'El Pulpo' Ángel León Panal, biólogo y autor del libro 'Historia de las Especies Invasoras'.





Audio

Para explicar lo que son las especies invasoras, Ángel León ha querido poner ejemplos: "Todo el mundo tiene en la cabeza como es el parque natural de Doñana y vamos a imaginar qué animales viven allí, el más típico es el lince ibérico, nativo autóctono de la zona de Doñana, pero imaginaros que se nos escapa un hámster y por lo que sea acaba en los bosques de doñana, pues bien, estos animales van a ser considerados como no nativos o exóticos. Lo que ocurre es que para que se convierta en invasor, nuestro hámster, tendría que reproducirse mucho y llegar a la plaga. Resulta que hay otras especies que sí poseen digamos un 'as en la manga' como digo yo, una serie de adaptaciones que le van a permitir establecerse en ese entorno o de reproducirse, tener mucha más descendencia, o tener muchos más recursos, no encontrar un depredador, etc, una serie de factores que van saltando estas barreras y ahí es cuando podríamos hablar de una especie exótica y el siguiente sería, invasor", así lo ha contado este miércoles el biólogo Ángel León Panal.

Las especies invasoras, ¿están controladas en nuestro país?

Hace unos meses salió un informe de una plataforma de la ONU y decía que a nivel mundial existen alrededor de 37.000 especies exóticas, que no significa que sean invasoras, no es lo mismo. Y de esas 37.000 se registraron alrededor de unas 3.500 especies invasoras a nivel mundial, lo que nos está contando esto es que hemos creado una globalización de la gente y ayudamos que otros se globalicen y lleguen a sitios dónde probablemente sin esta ayuda, no llegarían.

"Los impactos que tienen las especies invasoras son sota, caballo y rey, como digo yo, son impactos medioambientales, económicos y sanitarios. En el caso medioambiental, está muy asociado a lo que es la pérdida de biodiversidad, es decir, a la extinción total local de otras especies, se calcula que el 60% de esas especies en extinción son especies invasoras. Digamos que esas especies participan en esa pérdida de biodiversidad, en la isla de Gran Canaria tenemos el caso de la culebra real de California que también ha entrado por el comercio de mascotas y se sabe que allí dónde entra esta especie, entra en peligro la extinción del lagarto de Gran Canaria.

Y la parte de los daños económicos, se estima que a nivel mundial, la gestión de las especies invasoras rondan alrededor de los 400.000 millones de euros anuales, y ya no solo nos centramos en España, alguno de los casos que ocurre por ejemplo, la avispa asiática o el mejillón cebra que provoca el colapso de las alcantarillas y también el caso sanitario, por ejemplo, los mosquitos, como en Sevilla, los mosquitos tigre, que transmiten enfermedades como la fiebre amarilla", así lo ha contado este miércoles el biólogo Ángel León Panal.