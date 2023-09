La fórmula para superar la ansiedad sin salir de casa que los expertos respaldan: "Ordena tu mente"

Esos armarios que no se deben abrir porque la ropa se caería, esos montones de ropa o de cosas que guardas en casa pero no sabes por qué, esas esquinas del cuarto que acumulan polvo. Aunque limpiemos mucho sigue habiendo zonas en casa que no están limpias.

Con la vuelta al curso son muchos los que deciden dar una vuelta a la casa: el cambio de armario; las limpiezas a fondo del baño y de la cocina; quitar el polvo que se ha acumulado durante meses debajo de las alfombras y de las camas. Pero esto no es tan fácil como parece.

Hoy en 'Poniendo Las Calles' con el Pulpo ha estado Begoña Pérez. Se hace llamar la ordenatriz en Instagram y es que es madre de siete hijos, y hace dos años no se habría imaginado que hoy en día podría tener la relevancia en las redes sociales que tiene.

En las redes sociales acumula alrededor de medio millón de seguidores, y ella se ha convertido en la influencer referente en España de orden y limpieza.

Los expertos psicólogos y psiquiatras hablan del orden mental y del que nos rodea en nuestra vida cotidiana como algo esencial para ser feliz.

Hoy en 'Poniendo Las Calles' Begoña, la ordenatriz ha dicho que: "Limpieza, orden y felicidad. Al tener una casa o un sitio dónde trabajar necesitamos un mínimo de orden y de paz, si llevamos esto bien organizado seremos más felices".

"Hay gente que cuando está nerviosa se pone a ordenar porque quieren ordenar su mente también. La vida al final es tener crisis, pueden ser buenas o no tan buenas. Lo más importante para mi es tenerlo claro con la cocina y con las comidas, y ya si le sumas el orden de casa y la limpieza, eso es felicidad", así lo ha contado hoy en 'Poniendo las Calles' Begoña Pérez.