Un expolicía, víctima del narcotráfico en el Estrecho, advierte de la nueva generación: "Son más violentos"

Esta noche ha estado en Poniendo las Calles el expolicia Enrique Pérez Vera. Él combatió el narcotráfico en Cádiz y que tuvo que afrontar 7 operaciones quirúrgicas tras el ataque de unos narcotraficantes. Casi falleció a manos de estos criminales, pero tuvo la suerte de seguir con vida. Sin embargo, los 2 guardias civiles que fueron asesinados en Barbate no corrieron con la misma fortuna. Y es que, tal y como nos lo ha comentado en el programa, y a la vista está, hay una nueva generación de narcotraficantes más violenta que antes.

La tragedia de Barbate

Ya todos conocemos la tragedia que sucedió la noche del pasado viernes en Cádiz. Varios guardias civiles navegaban en una zodiac pequeña, de 5 metros, y fueron atacados por una narcolancha de 14 metros de eslora. Con esa diferencia, los narcotraficantes no se dieron media vuelta y se fueron, sino que se enfrentaron y los pasaron por encima literalmente.





David y Miguel Ángel

Tras ese brutal y despiadado ataque, 2 de los guardias civiles fallecieron en el acto. Miguel Ángel Gómez, de 39 años, pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Era natural de San Fernando, tenía pareja y una hija pequeña. David Pérez, de 43 años, nacido en Terrasa y afincado en Navarra, era agente del Grupo de Acción Rápida. Estaba casado y tenía dos hijos.

Ambos habían sido destinados a la Ensenada de Barbate para luchar contra los narcos, pero es muy difícil ganar una guerra cuando te envian con las dos manos atadas a la espalda.





Una lucha que viene de lejos

Todo esto que ha sucedido no es un acto aislado. El Guadalquivir, Sancti-Petri, Barbate... Todas estas localidades andaluzas se ven obligadas a convivir entre la desdicha de estar marcadas por el narcotráfico y la indignación que provoca la falta de medios para luchar contra él.

En estos momentos no se habla de otra cosa. Ha sido un fin de semana intenso. El narcotráfico ha asesinado a dos Guardias Civiles en Barbate, y los vecinos de esta localidad han salido a la calle para reivindicar más medios en la lucha contra los narcos. Y precisamente de eso hemos querido hablar en Poniendo las Calles: De la lucha contra el narcotráfico.

Ernesto Pérez Vera combatió y sobrevivió al narcotráfico

Esta noche, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido charlar con un expolicía que sobrevivió al narcotráfico. Ernesto Pérez Vera fue policía en La Línea de la Concepción, y en una de las operaciones policiales contra el narcotráfico, estuvieron a punto de matarle. Desde entonces, tuvo que retirarse del servicio.





Afortunadamente, logró sobrevivir después de 7 intervenciones quirúrgicas muy graves, pero, cómo decíamos, se vio obligado a dejar el cuerpo de policía: "En 2007 detuve a un individuo por una infracción administrativa y resultó que era un narcotraficante. El sujeto, con la puerta ya abierta, metió marcha atrás y quedó mi cuerpo atrapado entre la puerta y el bastidor. Tuve suerte de que llevaba la ventanilla abierta y pude apoyar la mano ahí, pero podía hacer conmigo lo que quería. Al final, con la espalda ya muy dolorida, pude sacar la pistola y meterle 2 tiros".

Un peligro constante al que se tienen que enfrentar las fuerzas de seguridad en esta zona costera. Y al parecer, tal y como nos ha contado el expolicia, hay una nueva generación de narcotraficantes: "Varios compañeros con los que he hablado me han comentado que hay una oleada de nuevos narcos. Son más peligrosos. Han subido un plus en violencia hacia la policía".

Un trabajo muy duro. Dan la cara para que todos tengamos una mayor seguridad. Por ello, deberían darles todos los medios habidos y por haber, porque sino, con los que cuentan hasta ahora, seguirán sucediendo estas tragedias.