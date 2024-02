Ángel Expósito, desde Barbate: "Esto es un mini narcoestado; nadie se atreve a hablar"

La clave del Tron, con Ángel Expósito, la desarrolla el comunicador desde Barbate. Con el recuerdo de David y Miguel Ángel, los dos guardias civiles asesinados tras ser embestidos por una narcolancha.

El director de 'La Linterna' comienza su intervención explicando que se encuentra "en la dársena del puerto de Barbate, desde donde se grabaron los vídeos del asesinato de los guardias civiles. Si pego un paso más hacia al frente, me caigo al agua, no te digo más".

El municipio se encuentra indignado, explica Expósito, pero también hay mucho miedo. "Esto es un mini narcoestado. Nadie se atreve a hablar. Y si te hablan, es sin micrófono. Da la sensación de que esto es como un miniestado mafioso. Digo Barbate y toda la costa de Cádiz".

Ángel Expósito, por otra parte, dice que es "impresionante la sensación de silencio, de miradas. Es brutal. Y, para mí, que estoy aquí desde anoche, es una impresión de indignidad, de muerte gratis y de vergüenza".

Cuando salió Marlaska el sábado diciendo que tenían los medios adecuados, denuncia Expósito que esto era mentira porque "los vendieron como una barquita de las que remolcan los botes del retiro. Los guardias aquí están literalmente vendidos, no tienen medios y el otro (Pedro Sánchez) en la fiesta del cine".

Al director de 'La Linterna' le pareció una de las escenas más "acongojantes" que puede recordar. "En el cine, sonriendo Sánchez, haciéndose fotitos, y la viuda diciéndole a Marlaska casi a la vez que el no es quién para condecorar al marido".

Por último, dice Expósito que "no tuvieron lo que hay que tener para presentarse aquí en Barbate o en la provincia de Cádiz ayer. Impresionante. Me entra una congoja pisando este puerto, que no lo puedo describir".

Expósito encenderá, este lunes, 'La Linterna' desde allí. Desde Barbate. Para denunciar lo ocurrido y buscar todas las claves posibles de la noticia.