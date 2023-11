La explicación de las lluvias de sangre que cada vez son más comunes en España: ¿Qué es lo que cae en el agua?

Lo de Halloween es un fenómeno que no estaba en nuestras tradiciones pero hay que reconocer que ha calado con fuerza. Por eso este jueves Mar Gómez, física, escritora y meteoróloga de eltiempo.es ha estado en 'Poniendo Las Calles' para hablar de los fenómenos naturales más increíbles a la par que inquietantes que hay en el mundo.





Ha comenzado hablando del espectro de Broken: "Recibe su nombre por una montaña alemana donde fue observado por primera vez, se produce en general cuando tenemos el sol detrás de nosotros y proyecta nuestra sombra sobre nubes o niebla que suele haber a nuestros pies en un valle o en la ladera de una montaña y lo que ocurre es que primero vemos esa sombra que en realidad somos nosotros, también puede suceder en los aviones cuando vemos debajo ese manto de nubes y además lo que se genera alrededor de nuestra sombra es una especie de esfera de colores, es un fenómeno muy desconocido y antiguamente cuando se lo encontraban en las montañas no sabían lo que era y daba mucho miedo", así lo ha contado Mar Gómez en 'Poniendo Las Calles'.

Audio





Existen más fenómenos que dan miedo, porque no solo hay duendes en los cuentos, sino que también en la atmósfera: "Son unos fenómenos luminosos muy transitorios que se producen en la atmósfera cuando hay tormentas eléctricas, sin tormentas no se pueden ver, y tampoco se ven a simple vista porque duran milésimas de segundos y se forman por rayos, pero no los que van hasta el cielo sino a la atmósfera superior y son muy difíciles de capturar y estudiar porque duran muy poquito y ocurren en capas altas de la atmósfera", así lo ha contado Mar Gómez en 'Poniendo Las Calles'.

Lluvia de Sangre

Seguramente que has oído hablar de la lluvia de sangre, y no significa que nos esté cayendo sangre del cielo, han caído muchas cosas como las lluvias de peces que también tiene una explicación, pero en este caso es un fenómeno metereológico: "Es un fenómeno metereológico raro en el que la lluvia está teñida de un color marrón y tiende a parecer sangre. Normalemnte se debe a la presencia de partículas de polvo, de arena o de contaminantes en la atmósfera, que lo que hacen es que tiñen el agua de la lluvia, este polvo viene del desierto o de zonas muy áridas y tiñe el color de la lluvia. Esos días son poco adecuados para limpiar los coches porque se quedarán con ese color rojizo amarronado", así lo ha contado Mar Gómez en 'Poniendo Las Calles'.