Un español en Helsinki señala por qué se vive mejor en Finlandia que en España: "Mucho menos estresantes"

Lo que se busca es la tranquilidad, como decía uno de los vídeos más virales de España. Pero hay un país en el que es más fácil encontrarla. No lo dicen ellos, lo dice la ONU. El último Informe Mundial de Felicidad 2023 otorga a Finlandia el título de país más feliz del planeta. En Poniendo las Calles, un español en Helsinki señala por qué se vive mejor.

Además, solo por detrás de Dinamarca, Finlandia se ubica en el segundo puesto de los países con menos corrupción. Por si fuera poco, posee uno de los registros de inflación interanual más bajos del mundo. Cuenta con un sistema educativo gratuito para el nivel de preescolar, educación básica y secundaria. Además, tiene un sistema de salud bastante accesible.

Lo que marca la diferencia a quien se lanza a vivir allí son los contratos de trabajo regidos por ley, con salarios que alcanzan los 4.200 euros mensuales y los 50.774 anuales. Aunque es cierto que para aquellos que aspiran a las profesiones mejor remuneradas, se espera una cualificación y experiencia sólidas. No lo regalan.

Lo intangible también es relevante. Esto es un básico en la vida de todo finlandés. Perderse entre los infinitos lagos, acampar y hacer un fuego mientras se medita y se escucha todo lo que la naturaleza quiere decirnos. Además, aprovechan el aire libre para practicar deporte pese a las bajas temperaturas que caracterizan al país.

Los expertos apuntan a unas cuantas claves de vida que practican los finlandeses para que esto sea así. Ojo, aquí no hay efectismo que valga ni poderes mágicos, solo un entorno concreto y una idiosincrasia que aprecia la vida sencilla en la que destacan el contacto con la naturaleza o una nutrición rica en alimentos frescos.

Finlandia posee 187.000 lagos y 41 parques nacionales de libre acceso. Así, el 75% de su territorio está compuesto de bosque, siendo el 90% naturaleza. No es de extrañar que una de sus máximas aficiones sea salir a caminar o realizar cualquier actividad al aire libre.

Aun así, tienen tradiciones raras como que a los bebés se les pone a dormir fuera durante el día a partir de las dos semanas de edad, incluso a temperaturas bajo cero. Después, todos los niños finlandeses pasan al menos dos o tres horas al día al aire libre, durante todo el año, hasta la adolescencia.

La mayoría de la gente come en la cafetería o restaurante de su trabajo. Sirven menús bastante básicos, pero nutricionalmente equilibrados. Una cena típica puede ser sopa, pescado con patatas, pollo con arroz, etc. Es por lo que los expertos destacan que la dieta se compone de alimentos no procesados.

"Mucho menos estresantes"

El hecho de que las diferencias económicas no sean muy profundas en Finlandia también es muy importante para entender esta cultura. La sociedad se ocupa bastante bien de los enfermos, los discapacitados, los ancianos y las familias con hijos, y todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar a pesar de su origen.

Sobre todo ello reflexiona David Gambarte, un español que lleva muchos años instalado en Helsinki. Desvela en Poniendo las Calles a Carlos Moreno 'El Pulpo' los secretos sobre el coste de vida, uno de los principales motivos por los que piensa que se vive mejor en Finlandia que en España.