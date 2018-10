'Escuadrón Suicida' es la protagonista que nos trae Alejandra Estévez. Música y anécdotas de películas.

ESCUADRÓN SUICIDA

Película de 2016, dirigida por David Ayer. Óscar a mejor maquillaje, un premio de la critica americana a mejor actriz a Margot Robbie y curioso, dos nominaciones a los premios Razzie a peor actor secundario a Jared leto y al guion.

El reparto de Escuadrón suicida: Will Smith, que le acabamos de escuchar, Margot Robbi como Harley Quinn, Jared leto como el Jocker, Viola Davis, Ben Affleck, Ezra Miller, Cara Delevigne, Joel Kinnaman, Jay Courtney, Scoot Eastwood... vamos increíble elenco y no te olvides de esto, tiene canciones como estas:

Cosas curiosas y frikis, la mayoría del elenco se tatuó “Skwad” ( escuadrón en inglés) en honor a la peli e incluso Will Smith y Magot Robbie se encargaron de hacerlos y varios luego se arrepintieron.

Al ser una película un poco de personajes perturbados, todos con algún que otro problemilla... se decidió contar con un terapeuta para mantener al equipo concentrado y en sus cabales.

Lo de hacer del Joker ha sido algo que ha afectado mucho a los actores a lo largo de la historia y a Jared Leto también se le fue la olla porque se llegó a obsesionar tanto con el papel que no dejaba de actuar en ningún solo momento e incluso cuando decían corten seguía haciendo del jocker. Nivel que le regaló una rata viva a Margot Robbie, balas a Will Smith, una revista Playboy sucia y un cerdo muerto a otro de los actores. Y el actor Scott Eastwood dijo que Jared Leto a veces le asustaba con su comportamiento y Will Smith confesó que cree que nunca llegó a conocer al Leto real.

Otra perla musical que todos en algún momento escuchamos y fue un remember total...

El papel de Rick Flag interpretado por Joel Kinnaman, era para Tom Hardy pero se fue a mitad del rodaje para hacer la película 'El Renacido'.

Hablábamos de la locura de Jared Leto pues a Cara también se la iba un poco el metodo stanislavski porque caminaba desnuda por el bosque cercano a su casa en Inglaterra aullándole a la luna para entrar en contacto con la naturaleza y poder interpretar mejor a su excéntrico personaje.

Si te has quedado con ganas de saber más.... ¡Escuchálo, NO TE LO PIERDAS!