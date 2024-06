La Doctora Carla Méndez publica 'Despídete del Dolor', en el que nos descubre la alimentación antiinflamatoria

Carla Méndez es doctora en biología molecular y especialista en epigenética y microbiota. Además es experta en alimentación basada en vegetales y hábitos saludables, y en su paso por Poniendo las Calles ha querido ofrecer una serie de consejos muy interesantes para todos los ponedores que tengan algún tipo de molestia o dolor. Algo que, por desgracia, nos pasa a todos. Dolores de espalda, de cabeza, de piernas, de garganta...

Es muy raro, sobre todo llegando a ciertas edades, que no haya algún momento de la semana en que no tengamos algún tipo de dolor. Una cuestión que interfiere en nuestras vidas indudablemente y que en ocasiones nos puede alterar las rutinas. ¿Te imaginas podemos combatir esto sin la necesidad de atiborrarnos a pastillas? Pues eso es lo que pretende la Doctora Méndez con su libro. "El dolor tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Y a mí me gusta decir que nuestra alimentación, nuestros hábitos y nuestras emociones son lo que nos genera el dolor", asegura.

Y lo cierto es que no todo queda ahí. Porque nuestros hábitos no solo tienen que ver con nuestra alimentación, también están íntimamente relacionados con nuestro descanso, nuestro trabajo y la actividad física que hacemos a lo largo del día. De ahí que influya tan negativamente el sedentarismo en nuestra vida.

"Vivimos en una alimentación desconectada de lo no procesado. Y luego a nivel de estilo de vida vivimos en frente de un ordenador, no nos movemos, no recibimos sol al día... entonces, eso genera una serie de procesos inflamatorios en nuestro cuerpo. Todo eso sumado hace que vivamos estresados, tengamos traumas y problemas en la vida y eso genere dolor e inflamación", es la reflexión más importante que nos ha dejado la doctora en el programa. Una reflexión para hacernos pensar y que realmente tiene mucho sentido, pero que lejos de dejarla estar hay que combatir. Y una buena forma de hacerlo según ella es mediante la alimentación basada en los vegetales.