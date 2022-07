Conoce a Daniel Jesús Murcia, el ingeniero químico que ha escrito un libro sobre la anorexia

Daniel Jesús Murcia nació en Jaén, aunque creció y pasó la mayor parte de su vida en Almería. Con un hermano menor, su familia se ha dedicado sobre todo a la agricultura intensiva, ya sabes, eso del cultivo bajo plástico, y es una actividad a la que ha estado fuertemente ligado, si bien si no ha sido esta a la postre su profesión. Cursó los estudios de ingeniería química en la Universidad de Almería y actualmente trabaja en el sector industrial químico. Pero la historia de Daniel va mucho más allá de donde nació, porque es importante lo que ha estudiado, pero lo es más la historia que le ha traído a 'Poniendo las Calles'. Se trata de lo que relata en un libro titulado '58.000 gramos' y es una historia de anorexia.

En primer lugar, Daniel Jesús ha comentado que suele viajar mucho y ha explicado el por qué de su nueva ubicación desde que terminó de escribir el libro: “Cuando terminé de escribir el libro aún estaba en Tarragona y si te digo que a día de hoy estoy en Málaga... El trabajo es lo que me hace moverme tanto de un sitio a otro y en este caso sí que es verdad que me he arrastrado hacia Málaga ya no solo por el trabajo, sino también por buscar cercanía con la familia. Uno va cumpliendo años y la familia se echa de menos”.

Por si había alguna duda, el ingeniero químico ha asegurado que el libro trata sobre él: “Pues sí que soy el protagonista, porque al final la historia se trataba de narrar la mía propia, además de narrarla un poco con un toque diferente a lo que pueden ser este tipo de libros y qué más remedio que sea yo el que la protagonice”.

Y cuando tocó hacer un pequeño viaje al pasado para abrir el baúl de los recuerdos, no ha parado de pensar en un familiar con el que ha estado muy vinculado: “¿Momentos de mi infancia que me marcaron mucho? Pues fíjate, mi abuelo fue una persona que tuvo bastante influencia sobre mí. Sus opiniones, su carácter... Yo le ponía mucho oído a las historias que él narraba de cuando era joven. Y si yo ya soy aprensivo de por sí, pues de niño imagínate, que somos una esponja y todo lo que nos va llegando lo absorbemos. Hay un capítulo que se llama “El mal camino” y simplemente hace referencia a una frase que dijo mi abuelo que ni siquiera me la dijo a mí, se la dijo a mi madre y yo solamente lo escuché de refilón. Solamente se refería a que me veía un poquito vago, parado y que no llevaba buen camino. Y eso fue algo que se me cruzó en la cabeza y me marcó muchísimo y ni siquiera me lo había dicho a mí”.

¿Y por qué Daniel Jesús tiene tan presente a su abuelo siempre? El tiempo que pasaban juntos lo explica todo: “Sí que es fundamental que los hábitos de mi abuelo me influyeron mucho porque tuve bastante contacto con él siendo pequeño. Pasaba los veranos en Jaén por motivos de enfermedad y la personalidad de mi abuelo me atraía mucho. Su forma de ser sí que me marcó siendo pequeño”.