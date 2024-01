Un concursante del Benidorm Fest se emociona al contar el sueño de su madre con Eurovisión antes de morir

En el día de hoy, Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido charlar de nuevo en Poniendo las Calles con otro grupo, con otro participante del Benidorm Fest. Si ayer nos visitó Yoly Saa, hoy ha venido Lérica.

¿En que consiste el Benidorm Fest?

Hay que recordar que tanto Lérica como Yoly Saa se están jugando ser parte de la historia de España. Del Benidorm Fest saldrá el representante de Eurovisión de nuestro país, pero no es tarea fácil. La competencia es dura, y es que habrá hasta 16 participantes que intenten ser la cara de España.

El 30 de enero y el 1 de febrero se celebrarán las 2 semifinales. Darán paso a la gran final del 3 de febrero, donde solo quedarán 8 candidatos.





¿Cómo surge Lérica?

Su historia es la de dos chicos, Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, que se conocieron en el programa de televisión "Veo Veo", presentado por María Teresa Rabal, en Televisión Española. De eso hace ya años, y a partir de ahí empezaron a mantener una amistad que se unía a su proyecto profesional.

Primero, grabaron contenido para las redes sociales, pero poco tiempo después quisieron formar algo más serio. De ahí surgió Lérica. Ahora, llevan 10 años como dúo y han vivido de todo, tanto en los momentos más agrios como en los más bonitos. Eso les ha hecho madurar y creen que es el momento perfecto para afrontar un reto como el Benidorm Fest: "Venimos con los pies en el suelo, y sabemos que no todo es de color de rosa. Hay escenarios más bonitos y otros más difíciles, y creo que eso nos da un extra para este festival" .

Sin embargo, su ambición es máxima y ya piensan más allá del Benidorm Fest: "La experiencia de todos estos años en festivales y en conciertos propios han hecho que tengamos esa preparación para representar un país y poder traernos de vuelta, ojalá, el número uno para España desde aquel 1969 con Masiel".

La canción con la que se presentan se llama Astronauta, que, como han confesado en Poniendo las Calles, es una canción que ya tenían compuesta, de hecho dicen que la tenían en la recámara para lanzarla como single en algún momento. Sin embargo, cuándo supieron que podrían participar en el Benidorm Fest no lo dudaron. Para ellos, es su canción más internacional. Y la verdad, que es un tremendo temazo.





Juan Carlos "se lo debe" a su madre

Hay veces que el destino nos depara finales que no merecemos. La madre de Juan Carlos Arauzo falleció hace 2 años por culpa de un cáncer de mama. Antes de fallecer, ella tuvo un sueño, un sueño que Juan Carlos puede hacer realidad si Lérica gana el Benidorm Fest: "Recuerdo que una vez se levantó y me dijo que había soñado que iba a Eurovisión con mi compañero, con Tony. Y claro, le dije que de que estaba hablando. Y es que ella tenía la espinita clavada porque de pequeño ya me había presentado a Eurovisión Junior".

Para la madre de Juan Carlos, presentarse a Eurovisión era algo muy bonito. Ir a otro país, a competir y representar a tu país: "Cuando era más chiquillo ya me decía que me presentase, y desde que murió siento que se lo debo".