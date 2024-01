La razón por la que el Benidorm Fest ha cambiado la vida de Yoly Saa: "No puedo volver a estar así"

La tercera edición del Benidorm Fest ya es una realidad. Y es que, estamos a poco más de una semana de saber cuál será la canción que representará a España en el festival deEurovisión 2024. Esta es la tercera edición del certamen que organiza RTVE y la final se celebrará el próximo 3 de febrero. Pero, antes de llegar a la final, hay dos semifinales, los días 30 de enero y 1 de febrero.

Se presentan voces más y menos conocidas como Lérica, Miss Caffeina, Angy Fernández, María Pelae, Mantra, y otros artistas y grupos que suenan muy bien. Y como ya hemos dicho, el grupo o artista que se lleve la victoria tendrá doble premio porque, además de ganar el Benidorm Fest, representará a España en Eurovisión.





Yoly Saa visita Poniendo las Calles

Yoly Saa, va a ser una de las artistas que más vamos a ver y escuchar en los próximos días, ¿por qué? Porque es una de las candidatas a ganar el Benidorm Fest. Ella nació en Pontevedra, y con tan solo 13 años ya dio sus primeros pinitos tocando la guitarra. Y aunque empezó en casa aprendiéndose canciones de otros artistas, con solo 20 años se puso a componer y decidió probar suerte viajando hasta Madrid hace 4 años.

Ahora, se presenta al Benidorm Fest y en Poniendo las Calles nos ha contado que es lo que más le atrae del festival: "Me considero una persona que desde pequeña soy muy creativa, y no solo a nivel musical. Entonces, certámenes como el Benidorm Fest y como Eurovisión te dan la opción de presentarte al mundo, no solo como una canción cualquiera, sino como un concepto".









"No se me olvida"

El concepto del que habla Yoly Saa lo pondrá en prácticas con la canción que llevará a este Benidorm Fest y, por consiguiente, si ganara, a Eurovisión. Y es que para ella, hay dos partes de la canción bien diferenciadas: "Hay una dicotomía muy fuerte que siento que está todo el rato dentro de mí. Eso se ve en el estribillo, soy una Yoly mucho más rabiosa, con un ritmo muchísimo más trepidante y en el resto de la canción encontramos a una Yoly más pausada, mucho más dulce. Creo que ese juego de transiciones son muy potentes a la hora de llevarlas al escenario".

El mensaje de su concepto

Para Yoly Saa, este tema es más que una simple canción. Le ha hecho cambiar y comprender que es lo que desea en la vida, algo que en ciertas situaciones en complicado visualizar: "Me ha ayudado también a entender que cosas no quiero que se me olviden ni que me vuelvan a pasar. Es verdad que puede que sea una canción más triste, al final habla un poco de esa superación y de saber que después de cada cosa mala, normalmente sale el sol. Además, es una forma de recordarme que yo no puedo volver a estar así, con cosas que no me hacen bien".





Es una canción que tiene distintos caminos rítmicos. En el que luce la voz de Yoly Saa de una forma espectacular y que, además, musicalmente tiene aspectos muy de su tierra, de Galicia. Es un temazo.