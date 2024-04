Y este cuento se ha acabado

El Cartagena, con un gol de cabeza de Ortuño en la segunda parte, logró un triunfo de oro en su pelea por la permanencia en Primera al derrotar en el Ciutat de València al Levante (0-1), que a punto estuvo de empatar en la prolongación, pero el gol de Bouldini fue anulado por el VAR por una mano previa de su compañero Álex Muñoz.



La victoria, merecida por juego y ocasiones, mete al Cartagena con 45 puntos y, sin embargo, deja muy tocado al Levante, que desperdició la enésima ocasión en la temporada de meterse, de verdad, en la pelea por el ascenso a Primera División.



Saltó al campo el Levante animado por los resultados favorables de la jornada y empezó el partido con una clarísima llegada, con un balón en largo para un Brugué que no acertó con el pase para su compañero Fabrício casi en área pequeña. El aviso sirvió para que el Cartagena retrasara su zaga y esperase paciente al rival.



Superado el ecuador de la primera parte, y sin ocasiones, se niveló el choque. Tanto que el Cartagena casi se pone por delante. Ortuño, de volea al recibir un pase larguísimo de Alcalá, la puso con la izquierda en la escuadra, pero el delantero estaba en fuera de juego (m.30). Lo vio bien el asistente y el VAR confirmó una acción muy ajustada.



Casi nada pasó más hasta el descanso, al que se fue con mejores sensaciones el cuadro visitante, bien liderado por Andy y Alarcón en la medular. La última llegada al área rival, eso sí, fue para el Levante, con un remate acrobático de Brugué que se marchó muy alto.



Agitó Felipe a su equipo con la entrada de Dani Gómez en la reanudación, aunque no cambió el sistema. El inicio de la segunda parte fue trepidante, con las ocasiones más claras del partido hasta el momento. Golpeó primero el Cartagena, con un tiro de Luis Muñoz que despejó Andrés, y respondió el Levante con un zurdazo de Brugué que se fue fuera por poco.



Cuando el técnico del Efesé tenía listo a Darío Poveda en la banda y Ortuño parecía el que iba a ser el sustituido, el delantero remató de cabeza un centro medido de Calero en el segundo palo para poner el 0-1 (m.63) y silenciar el Ciutat de València. Le costó reaccionar al Levante y lo intentó de lejos Pablo Martínez con un lanzamiento desde la frontal.



También lo probó Dani Gómez con un chut dentro del área que despejó Lizoain. A un cuarto de hora del final el Levante se fue con todo arriba a la desesperada y el Ciutat celebró un gol de Bouldini, pero el marroquí estaba en fuera de juego (m.78). Se defendió entonces el Cartagena con cinco zagueros y la apuesta le salió bien porque casi no sufrió.



La penúltima oportunidad para empatar del Levante fue de Dani Gómez, quien tras regatear a Lizoain disparó muy forzado y Alcalá no tuvo problemas para evitar el gol. Tuvo Alarcón el 0-2 en una contra y casi lo paga caro su equipo, porque Bouldini, en el 96, aprovechó una mala salida de Lizoain para marcar, pero el VAR advirtió al colegiado de una mano previa de Álex Muñoz y el Cartagena agarró tres puntos de oro.



Ficha técnica:



0 - Levante UD: Andrés, Andrés García (Cantero, m.89), Dela, Maras, Álex Muñoz, Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Kocho (Rober, m.74), Lozano (Bouldini, m.74), Brugué y Fabrício (Dani Gómez, m.45).



1 - FC Cartagena: Raúl Lizoain, Iván Calero, Alcalá, Kiko Olivas (Moreno, m.81), Fontán, Musto, Jairo (Rico, m.68), Andy Rodríguez (Verdú, 81), Alarcón, Luis Muñoz (Poveda, m.68) y Ortuño (Narváez, m.68).



Goles: 0-1, m.64: Ortuño.



Árbitro: Cordero Vega (Colegio cántabro). Amonestó al local Bouldini por protestar con el partido acabado y a los visitantes Ortuño y Alarcón. Expulsó al entrenador del Levante, Felipe Miñambres, por protestar en el minuto 99, con dos amarillas.



Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga Hypermotion celebrado en el Ciutat de València, ante 16.141 espectadores.