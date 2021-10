¿Cómo contarle a tu hijo que tienes cáncer? Olga Avellán en 'Mi mamá no tiene pelo', intenta facilitarlo

Olga Avellán es una periodista que vive en Aspe, Alicante y que trabaja en una empresa internacional de expansión de franquicias del sector sanitario, donde se ocupa de la comunicación y la imagen. Pero es mucho más, también es una madre que padece un cáncer de mama metastásico con tratamiento paliativo. Algo que no es fácil de explicar a los más pequeños, pero ella ha encontrado una manera: el libro 'Mi mama no tiene pelo'. Un cuento, dirigido a niños de entre 3 y 8 años, donde la mamá de Andi le intenta ocultar al pequeño su enfermedad y lo manda a pasar tiempo a casa de familiares. Él, que no es tonto, se da cuenta de que algo está pasando y empieza a actuar en consecuencia. Emociones y sentimientos como el miedo, la ira, la tristeza, el enfado y la frustración se apoderan de su día a día. Eso es hasta que su madre se da cuenta de lo que le pasa a Andi y decide actuar.

Podría ser perfectamente ficción pero en este caso es la vida de Olga. Un cuento con el que está intentando ayudar a sus hijos a entender todas las emociones que atraviesan con el objetivo de asimilar la enfermedad y así vivirla de forma conjunta. Ella, además, es una de nuestras ponedoras y tengo la suerte de charlar con ella unos minutos.