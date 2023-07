La carretera más peligrosa de España a vigilar este verano durante las vacaciones: "Accidentes por relajación"

El verano es la época del año en el que más accidentes se producen con resultado mortal. En los últimos 10 años se produjeron 230.000 accidentes en los periodos vacacionales, de los cuales unos 165.000 corresponden al verano. Una época donde también se registraron 3.300 muertes en carretera y 234.000 lesionados. Este se produce también debido a un repunte de los accidentes en carreteras convencionales, donde se producen el 65% de los siniestros viales. Además, se da una circunstancia muy reveladora: suelen producirse cerca del destino, lo que podría estar causado también por cierta relajación.

Audio





Por eso en 'Poniendo las Calles' preguntamos a Alfonso García cuáles son los puntos negros de las carreteras españolas. Todo esto se recoge en un estudio de la Fundación Línea Directa, que apunta a que en verano la tasa de muertes en las carreteras aumenta en un 20%. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León son las comunidades autónomas con los tramos de carretera más peligrosos de España durante el periodo vacacional, según este informe. En lado contrario se sitúan Extremadura, Navarra y Murcia.

Este verano la Dirección General de Tráfico calcula que se producirán 95 millones de desplazamientos de largo recorrido. El organismo, a través de las redes sociales, ha hecho un llamamiento a los conductores para que extremen las medidas de seguridad. El aspecto más llamativo de los hábitos de los conductores españoles en los desplazamientos de vacaciones viene de la mano del alcohol, ya que seis millones de automovilistas (23%) confiesan beber cervezas e incluso combinados durante los viajes de salida y retorno de verano.

El lugar más peligroso

Según los datos de la Fundación Línea Directa, hay varias comunidades autónomas que han analizado los tramos de cartera más peligrosos de España, tomando como referencia los últimos 10 años en cuanto a número de accidentes y fallecidos en tramos modulables de 20 km. Pues bien, lo curioso es que el tramo más peligroso de España se sitúa en una autopista de peaje, en la AP-7, km 320 al 334, en la provincia de Tarragona.

Audio





A continuación, el segundo y tercer puesto de los más peligrosos en periodo vacacional son las antiguas N-I en Burgos, km 254 al 278, y la carretera C-63, km 6 a 9, en Gerona, seguidas de puntos como la A-7 en Alicante, la A-44 en Granada y también la A-7 en Valencia. Otros datos de este estudio de la jubilación dice que suelen producirse estos accidentes cerca del destino del viaje y por motivos de relajación y cansancio.

Otros datos del estudio

Las cifras que arroja el estudio en cuanto a la responsabilidad de los conductores son alarmantes. 15,5 millones de conductores (56%) no planifican convenientemente la ruta, otros 15 millones (54%) confiesan superar los límites de velocidad camino de sus vacaciones y 17 millones (61%) no siguen las recomendaciones de la DGT en materia de paradas y descansos. Además, más de la mitad no se turna con otros pasajeros para conducir, una actitud especialmente frecuente en hombres, y un 82% desconoce cómo colocar correctamente la carga en el vehículo.