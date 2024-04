Carlos Moreno 'El Pulpo' descubre el día que fue rehén de un robo: "Tenía ocho años y jugaba con un camión"

Cada día la ciudad de Madrid vive, al menos, una situación de inseguridad. Por ejemplo, en los últimos siete días se han producido más de 20 detenciones en el distrito de Ciudad Lineal. Pero en Poniendo las Calles nos trasladamos a los 80 para conocer una anécdota de Carlos Moreno 'El Pulpo': el día que fue rehén de un robo.

En 1976 hubo 108 atracos a entidades bancarias en España; en 1984, 6.239. Esto generó un botín de 4.000 millones de pesetas. El brutal incremento en aquella democracia recién descorchada, que hizo que batiéramos el récord del mundo de asaltos a bancos y cajas, tenía, en la mayoría de los casos, un elemento común: la droga.

El método de los asaltantes, la mayoría bisoños chorizos bajo el síndrome de abstinencia, era poco elaborado: intimidar a los presentes con armas de fuego, muchas veces de pega. La caja fuerte era un hueso duro. Llevaba demasiado tiempo roerlo. Así que se conformaban con los billetes a mano que había en los cajones.

Ese era el círculo vicioso que disparó los números de las estadísticas criminales. En él se vieron atrapados sobre todo miles de jóvenes pertenecientes a familias de orígenes rurales que se habían asentado en las periferias de las grandes urbes españolas. Los asaltos se diseminaban por gasolineras, farmacias, tiendas, joyerías o casas particulares.

Un robo

"Mi madre trabajaba en una peluquería, una peluquería que estaba en un primer piso en la Puerta del Sol, un local precioso, muy amplio, con vistas a la Puerta del Sol y había siempre había mucho público, muchas clientas, era una peluquería femenina", comienza a relatar Carlos Moreno 'El Pulpo'.

El presentador de Poniendo las Calles recalca que en ese momento "tenía ocho años y estaba allí con mi madre": "Me acuerdo de que estaba jugando con un camión pequeñito, con un camión de basura, estaba ahí jugando en el suelo y entra un atracador, entra un tío".

Carlos Moreno 'El Pulpo' explica que en ese momento dijo: "A ver la dueña, la encargada". "Y dice mi madre", relata el presentador, "¿qué quiere?". El atracador respondió preguntando "¿este niño de quién es?": "Y yo me levanto, estoy jugando, me coge por el cuello, no se me va a olvidar nunca, iba con una gabardina muy larga y saca un cuchillo".

"No te exagero, de unos 50 centímetros de hoja y la punta de ese puñal, de ese cuchillo, me la pone en el cuello", explica Carlos Moreno 'El Pulpo', "imagínate, mi madre, seis o siete clientas que estaban en ese momento, más las trabajadoras, le dice": "Vamos a ver, le vamos a dar todo lo que tiene, claro, pero deje al niño".

Carlos Moreno 'El Pulpo' descubre el día

El presentador destaca que en ese momento "todo el mundo quitándose los relojes, quitándose la pulsera, la sortija, la recaudación y todo eso": "A mí me tuvo frente al espejo de la entrada del hall, no se me olvidará jamás, a mi izquierda había un teléfono negro, de esos de Telefónica, que el local te tenía que dar unas fichas".

"El tío aguantándome el cuchillo hasta que todas las clientas no soltaron el dinero, las joyas... Le dieron todo", recalca Carlos Moreno 'El Pulpo', "todas las mujeres llorando en cuanto se marchó y no pasó nada porque se fue, lo pasamos muy mal, pero luego de los nervios es cuando te echas a llorar": "En el momento el shock no te lo permite".