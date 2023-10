El cantante Marwan presenta "Canciones para una urgencia": "Siempre te salvan de un momento difícil"

Una de las cuestiones para las que nos sirve la música es para situarnos en el tiempo. Hay momentos en nuestras vidas que han quedado marcados por una determinada canción o un concierto. Porque la mayoría de las canciones, más que un recuerdo, son una parte de nuestra vida. Van con nosotros y crecen con nosotros. Es maravilloso saber que un determinado tema puede estar en reposo en nuestra mente, mientras que otra persona está disfrutando en ese mismo momento de la canción. Hoy ha estado en 'Poniendo Las Calles', un artista que ha decidido celebrar su veinte aniversario con “Canciones para una urgencia”.

Él es Marwan, con un estilo muy personal y que no para de reinventarse. Llevar 20 años en este mundo que es la música. El viejo Boxeador. Una canción por la que aún no ha pasado el tiempo y sin embargo ya es uno de sus clásicos y admite que a él las canciones le han servido como urgencia: "La primera urgencia de todas es comprenderse a uno mismo, yo vengo de una época de artistas que me componían un poco mi vida. Las canciones siempre han sido un lugar al que acudir cuando uno no sabe a dónde ir", así lo ha contado Marwan en 'Poniendo Las Calles'.

Audio





Para él su gira es una especie de ritual y le sirve para compartir canciones con muchas personas: "Siempre tengo cambios como persona y como artista y hay algunas canciones que se quedarán ahí para siempre. Hago muchas colaboraciones porque creo que la voz de otro artista enriquece mucho la canción y me encanta", así lo ha contado en 'Poniendo Las Calles'Marwan.

