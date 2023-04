Un camionero rechaza una oferta de trabajo por los imposibles requisitos que ofrecía: "Clarísimo"

España necesita camioneros. En concreto, 20.000. Son los puestos que faltan por cubrir que ha calculado AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Además, el 70% de los transportistas en activo supera los 50 años, así que, cuando se jubilen, el sector necesitará todavía más profesionales. Una de las soluciones, según la asociación Fenadismer, sería contratar a más profesionales de fuera: "Ahora mismo, ya el 20% son de terceros países". Pero quizás haya otro problema como descubrimos en 'Poniendo las Calles' con Carlos Moreno 'El Pulpo' y Alfonso García 'Motorman'.

Europa se enfrenta desde hace unos años a una crisis en el sector logístico, donde uno de los mayores problemas es la falta de camioneros, una crisis que también afecta a España, donde en los últimos meses, por ejemplo, miles de vehículos ya adquiridos no pudieron ser entregados en los plazos previstos a sus clientes por no haber camiones suficientes para su transporte desde los puertos a los concesionarios. Y los expertos como Alfonso García 'Motorman' opinan que la próxima década será crítica, porque no está asegurado el relevo generacional.





Con el fin de paliar el déficit de diversidad en el transporte profesional, el fabricante de camiones MAN sigue desarrollando su programa de becas WoMAN, del que ya hemos hablado en 'Poniendo las Calles' y que cumple con su tercera edición, con el doble objetivo de aumentar la presencia de las mujeres como conductoras profesionales y contribuir a solucionar la falta de chóferes que sufre el sector. Para ello, este proyecto pionero ayuda económicamente en cada edición a 10 becadas, sufragando el 70% de los costes de la obtención del permiso de conducción de camiones, además del Certificado de Aptitud Profesional para el transporte.

El camionero viral

Pero también hay un problema con las ofertas de trabajo que le llegan a los profesionales, como la que comenta Alfonso García en 'Poniendo las Calles'. El usuario de TikTok vitopolvitopol muestra en un vídeo un ejemplo: "Llegar a las seis de la mañana para coger el camión y bajarse de él a las seis de la tarde, trabajar sábados alternos, dos rutas diferentes al día y todo ello por un salario bruto de 1.800 euros en 12 pagas". Todo esto lo acompañaba del hashtag #FaltanCamioneros, mofándose de lo que le ofrecían. Su vídeo acumula miles de 'me gusta', otros tantos comentarios y reposteos.

Según el portal de empleo Indeed, el salario medio de un transportista de camiones es de 19.328 euros anuales, unos 1.368 euros al mes. Esta cifra puede variar en función de la naturaleza del trabajo, la experiencia, el desplazamiento o el perfil del conductor. Los camioneros pueden percibir retribuciones por convenio colectivo, jornadas laborales, horas extraordinarias o diferentes complementos salariales como nocturnidad, antigüedad, cantidad de trabajo. Además, pueden percibir una retribución por dietas y pernoctación.