600 euros de ayuda para sacarte el carné de camión o autobús: estos son los requisitos que debes cumplir

Son las profesiones con más demanda de trabajadores en toda la región: transportistas, conductores de camiones y de autobuses. Se estima que hacen falta unos 3 mil en la Comunidad de Madrid, lo que es una buena oportunidad de trabajo, pero con un pequeño inconveniente, que es el carné de conducir para este tipo de vehículos.

Sin embargo, ahora hay una buena oportunidad, dado que la Comunidad de Madrid ofrece una ayuda de 600 euros para poder sacarse este tipo de carné. "Hay una alta demanda de conductores de este tipo de vehículos. Cada vez son más los jóvenes que se lo sacan porque 7 de cada 10 personas con este permiso de conducir tienen más de 50 años", ha explicado el periodista de COPE, Pablo Fernández.

El presidente de la asociación provincial de autoescuelas de Madrid, Emilio Fernández, explica que la razón de que estos jóvenes se saquen el carné de conducir para este tipo de vehículos se debe a que como "no tienen empleo y esto es un incentivo, tienen una nómina de conductor y van a mejorar su empleabilidad".

Esta ayuda se podrá utilizar tanto para el carné de autobús como el de camión y supondrá, para quienes se saquen estos permisos de conducir, un ahorro de casi la mitad del coste total de las clases en la autoescuela. Para optar a ella, "los alumnos deberán disponer previamente de la B y tener la edad mínima requerida según el tipo de título", como explica la Comunidad de Madrid. "Además, un mismo solicitante podrá optar a un máximo de dos permisos diferentes, recibiendo en este caso para ello dos bonos", añaden.

Tipos de permiso de conducir para autobuses y camiones

Existen varios permisos de conducir, los cuales están clasificados en varias categorías y cada una está sujeta a unos requisitos propios.

Permiso de categoría C1

Esta categoría nos autoriza la conducción de automóviles distintos de los que se autoriza con los permisos de las categorías D1 (de no más de 16 pasajeros, además del conductor, y cuya longitud no sea superior a los 8 metros) o D (construidos para llevar más de ocho pasajeros, además del conductor) y cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos.

Categoría C

Nos permite conducir vehículos distintos de los que autorizan los permisos de conducir de las clases D1 o D y, cuya masa máxima autorizada exceda los 3.500 kilogramos.



Permiso de categoría C1+E

Este permiso nos permite conducir vehículos acoplados que están compuestos por un vehículo tractor autorizado para dicha categoría y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, siempre y cuando que la masa máxima autorizada del conjunto (el vehículo tractor y el remolque) formado no supere los 12.000 kilogramos.

También nos da la posibilidad de conducir vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza el permiso de conducir de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no pase de los 12.000 kilogramos.

Categoría C+E

Nos autoriza a conducir los conjuntos de vehículos acoplados que están compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de clase C y un remolque (o semirremolque) cuya masa máxima autorizada sea superior a los 750 kilogramos.