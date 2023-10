¿Se te cae más el pelo en otoño? Una meteoróloga desvela si es verdad

La pérdida de pelo es una de las mayores preocupaciones estéticas de la población. La alopecia más frecuente es la androgenética, que es hereditaria, pero la caída de cabello también está ligada a factores externos como la contaminación, la dieta, el estrés o hábitos tóxicos como el alcohol o el tabaco. El 40% de las mujeres entre los 25 y los 34 años está preocupada, sobre todo ahora que ha entrado una nueva estación: el otoño. Es habitual escuchar eso de que en la época de las hojas muertas se cae más. En 'Poniendo las Calles' te explicamos si es un mito o una realidad. Audio

Una preocupación extendida

">como explica' que "el cabello tiene un ciclo de vida llamado ciclo folicular que consta de tres fases": "La primera es la fase de crecimiento, es la fase anágena y suele durar entre 6 y 7 años, en las cejas tan solo unos meses, el 90% de los pelos de nuestro cuero cabelludo se encuentran en esta fase; la segunda fase es la fase catágena, que dura tres semanas y solo el 1% de nuestros pelos están en esa fase; la última fase es la fase telógena , que es donde muere el cabello y justo cae se desprende de nosotros cuando el siguiente pelo está creciendo y la empuja.

No todas las pérdidas de cabello son iguales y no es el único mito asociado a esta circunstancia. Otro común es el que dice que lavarse el pelo hace que se caiga más. Este debe tratarse según sus necesidades específicas, así como resulta imprescindible tener una buena higiene capilar para eliminar la suciedad, las bacterias y los contaminantes que a diario se posan sobre el cuero cabelludo. El cepillado tampoco incrementa la caída, ya que todos esos cabellos que se acumulan en el cepillo de una sencilla pasada son pelos en fase de renovación, que ya no están anclados a la raíz.





Una desmitificación que se puede aplicar también al famoso mito de las canas que dice que si te arrancas una te saldrán siete nuevas. De esta afirmación, lo único cierto es que, progresivamente, cada vez salen más. Lo que no es un mito es que somos lo que comemos también para el pelo. Hay determinados nutrientes esenciales para tener un cabello sano. Por eso es recomendable aumentar el consumo de alimentos como el huevo, la carne roja, verduras como las acelgas, la linaza y frutas como el kiwi o los cítricos. Expertos también recomiendan masajes contra la caída del pelo.

El mito del otoño

Cada día renovamos entre 100 y 150 pelos al día. Esto significa que se nos cae el pelo, pero vuelve a salir. Mar Gómez explica la relación entre la estación del año y la renovación del pelo, así como ocurre en los animales, incluso a los árboles. Este proceso es fisiológico y esto quiere decir que es totalmente normal. Hay que entender que este ciclo folicular tiene un patrón estacional, según determinados estudios. Así que esa fase telógena aumenta y comienza en julio. Si tenemos en cuenta que esta fase dura unos 90 a 100 días, podemos deducir que no es un mito y que no hay que asustarse.

Pero ojo, porque a todo esto afecta el cambio climático. Según estudios, el gran incremento de las temperaturas provoca que se acorte el ciclo piloso y haya folículos que detengan su crecimiento para iniciar la caída. En lugar de frenar esta, el organismo sigue perdiendo el cabello, por lo que se conoce como efecto manta térmica: a mayor calor, menor necesidad de tener pelo que nos proteja del frío. Además, hay que tener en cuenta que si el proceso de caída y sustitución se prolonga más de cuatro meses, puede deberse a una patología más grave.

