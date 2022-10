Beatriz Cazurro, psicóloga experta en apego, nos da las claves para educar correctamente a nuestros hijos

Vamos a conocernos un poco mejor y lo vamos a hacer con Beatriz Cazurro, psicóloga con un máster en Psicoterapia con Niños y Adolescentes y especialista en apego y trauma tras haber aprendido de los mayores expertos nacionales e internacionales. Cazurro también ha creado campañas que se han hecho virales como 'En sus zapatos' y 'Children Too', en defensa de los derechos de la infancia. En Poniendo las calles hemos tenido el privilegio de contar con ella. Acaba de publicar el libro “Los niños que fuimos, los padres que somos” hemos mantenido con ella una charla de lo más edificante.

Aunque no todo el mundo lo sabe, el impacto que han tenido nuestros padres en nosotros va a hacer que tratemos a nuestros hijos de una forma determinada.

BEATRIZ CAZURRO: "Cuando empezamos a tratar con nuestros hijos e hijas empezamos a tener sensaciones o reacciones que no les vienen bien y que tienen que ver con cómo nos trataron de pequeños (...) Y si no le ponemos conciencia y no le damos un espacio, vamos a seguir haciendo cosas que estén bien y cosas que seguramente les hagan mucho daño".

Y es que hay que acercarse a nuestra infancia para poder conectar con nuestros hijos. Los adultos somos un espejo para los niños y un referente, pero la sociedad ha cambiado y la forma de educar también, por eso debemos adaptarnos a los nuevos tiempos y quedarnos con lo bueno que ya sabíamos para darles lo mejor

