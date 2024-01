Un barrendero de Vigo desvela lo que pasa con las luces de Navidad después de las fiestas: "Este alcalde..."

La Navidad ya es cosa del pasado, mientras esta semana todo el mundo ha regresado al trabajo en España. Una de las ciudades que más disfruta de estas festividades es Vigo, cuyo alcalde, Abel Caballero, coloca unas luces que son mundialmente conocidas. Un barrendero oyente de Poniendo las Calles explicó lo que sucede en los días siguientes.

Las luces de Navidad se han convertido, en los últimos años, en la atracción turística por excelencia y los alcaldes lo saben. En algunas de las principales ciudades de España los presupuestos millonarios son casi tan gruesos como los kilómetros de cadenas de led que inundan las calles.

Audio

La ciudad gallega ha contado este año con un presupuesto de 2,37 millones de euros, de los más altos de España. A Vigo solo le supera Madrid, que en esta campaña ha presupuestado sus adornos luminosos en 4,3 millones. Además, una estrella de casi 20 metros de altura que corona un árbol también colosal de 65 metros, ha vuelto a prender la mecha turística.

Tras el encendido de las luces en el centro el pasado domingo 24 de noviembre, no hay barrio y calle de Vigo, hasta llegar a las 450, que no haya estado iluminada esta Navidad. Una bola gigante, un Dinoseto, pista de patinaje sobre hielo, noria gigante, muñecos de nieve... No ha faltado ningún elemento.

Las luces de Navidad

Este año el epicentro de las fiestas de la Navidadpegó un estirón, con un árbol que llega hasta los 45 metros gracias al crecimiento de la estrella que lo corona, que pasó de 2 metros a 19, de los cuales la mitad irían incrustados en el cono.

Tampoco faltó el carrusel de Porta do Sol, que se ha convertido en un clásico de la Navidad, incluso antes de que las fiestas se convirtieran en uno de los destinos preferidos. El poblado en la plaza da Pedra también es un habitual, en esta ocasión acompañado de los soldaditos de plomo que en otros tiempos decoraron la fachada del Marco.

Como en años anteriores, el farol de Navidad estuvo ubicado en la calle Méndez Núñez, una forma de llevar las luces y extender la decoración hasta el Casco Vello. Así, en la calle Príncipe, principal eje comercial de la ciudad, contó con una decoración especial.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También los vigueses han podido disfrutar de unos adornos inusuales en Eduardo Iglesias para subir por la calle para disfrutar de los decorados y poder hacer fotos. A la tradición caja de letras de Vigo se le ha sumado, a mayores del violinista, una bailarina de ballet.

Un barrendero de Vigo desvela lo que pasa

No es la primera vez que el Concello de Vigo toma la decisión de alargar su ya famosa Navidad, como confirmó un oyente de Poniendo las Calles a Carlos Moreno 'El Pulpo', ya que, como anunció Abel Caballero, las fiestas durarán en la ciudad olívica una semana más que en el resto de las ciudades de España.

Así que, si aún tienes la oportunidad, puedes acercarte a Vigo a presenciar esta decoración que ya queda anacrónica, pero que para la ciudad es un motivo de orgullo. No cabe duda de que Abel Caballero quiere aprovechar al máximo esa gran inversión que ha hecho con sus luces de Navidad.