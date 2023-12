La mayoría de las ciudades de Galicia tienen ya en marcha sus iluminaciones de Navidad, y eso se ha notado durante el fin de semana, con miles de personas para disfrutar de las actividades organizadas.

Ferrol y Ourense encienden las luces este martes, el resto de ciudades ya lo han hecho.

Particularmente polémica está siendo la Navidad en Vigo, con las atracciones que se mantienen hasta bien entrado enero. La cara de las celebraciones es la afluencia de gente de toda España y una ocupación hotelera que roza el 100%, la cruz , las molestias para los vecinos del centro, que llevan años pidiendo mesura a la hora de poner música u organizar actividades ruidosas.

Desde la Asociación de Vecinos de la Zona Centro denuncian que la música este domingo superaba los 75 decibelios. "Esos que suenan bajito", ironizan en las redes sociales, en referencia a las explicaciones que han dado desde el ayuntamiento de Vigo.

Atascos por la llegada de vecinos portugueses

Además del ruido, este viernes se produjo un atasco monumental en todas las entradas a Vigo. En Portugal era día festivo y se acercaron a ver las luces de Vigo miles de habitantes del país vecino.

Hasta bien entrada la noche fue prácticamente imposible acceder a la zona centro. Incluso la ministra de Educación, Pilar Alegría, tuvo que dar media vuelta y cancelar una visita que tenía previsto hacer a la ciudad.

Además de las molestias, algunos colectivos, como los bomberos o los profesionales de las emergencias, denuncian que su operatividad es limitada mientras duran las festividades en Vigo.

Miles de personas cada día para ver las luces de Navidad de Vigo

Ajeno a las polémicas el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sigue presumiendo del éxito de la Navidad en la ciudad. Según una estimación hecha por el propio ayuntamiento en el primer fin de semana de luces se acercaron a las ciudad unas 400.000 personas.

Al margen del número concreto de visitantes lo cierto es que Vigo está lleno de gente mientras duran las fiestas. "Al I want for Christmas is Vigo", decía Caballero este fin de semana en la red social X.



Qué ver en la Navidad de Vigo

Difícil que ver en la Navidad de Vigo entre tantas atracciones; lo más concurrido es la calle Príncipe o el árbol de 44 metros plantado en la Puerta del Sol.

También se ha instalado este año la noria gigante en el Arenal, una zona en la que se organiza también un mercadillo navideño y actividades infantiles.

En todas las calles del centro hay decoración y animación musical.