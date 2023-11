Ni en Vigo ni en Badalona, el árbol más alto de la Navidad está en un lugar que no te imaginas

A cuarenta días de estar celebrando el nacimiento del Niño Jesús en Belén, si vas a un centro comercial o pasas por unos grandes almacenes, no solo ves turrones, mazapanes, mantecados o bombones... Hay juguetes, mil y una ideas para ir eligiendo regalos para pedir a los Reyes Magos o a Papa Noel o Santa (depende de en quien pongas más tu confianza); puedes elegir bolas, luces y todo tipo de adornos para el árbol o nuestras casas, y ya no va a parar, en el aire hay una canción, ya se la oye constantemente a ella...





Mariah Carey nos anuncia que la Navidad está cada vez más cerca. Y se nota en el ambiente, no solo porque suene machaconamente All I Want for Christmas Is You, sino porque no hay ciudad ni pueblo -por pequeño que sea-, que no haya puesto ya las luces por las calles, adornos cada vez más grandes que no te dejan andar por las aceras y mil y un artilugios con los que, por cierto, compiten más que las ciudades, los alcaldes.

Sí, podríamos decir que, como en el rap, han comenzado las batallas de gallos, en este caso son batallas navideñas que, como diría el editor de Mediodía COPE, Ángel Correas, "por ver quién lo tiene más grande".

A ver quién tiene más grande el árbol de Navidad

Hablamos de árboles de Navidad porque hay una disputa entre ciudades por tener el mayor de España.

En esa pelea está Badalona, su alcalde, Xavier García Albiol va a encender el próximo 18 de noviembre un árbol de 40 metros de altura -para que te hagas una idea como si fueran 16 pisos de alto-. Ya está instalado, ya se puede ver y ha costado 250.000 euros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Dice el alcalde, García Albiol, que "Badalona va a vivir la Navidad más espectacular y mágica de la historia" y pretende hacerlo con ese árbol gigante, entrando en competencia directa con Abel Caballero, alcalde de Vigo, que presume, desde hace ya unos años, de tener la ciudad más iluminada y mejor adornada del mundo durante las Navidades.

Para ver quién más destaca, no hay más vueltas que dar, los centímetros sí importan: ¿cuánto mide el árbol de Vigo? Pues medio metro más que el de Badalona, es decir, 40 metros con 50 centímetros. En lo que van a estar igualados es en que sus luces también se van a encender el 18 de noviembre.





Ese día, el duelo de alcaldes, inaugurando sus árboles de Navidad enormes, va a estar por todo lo alto. [Una idea: si el alcalde de Badalona, con sus 2 metros 1 centímetro de alto, fuera el que subiera a poner la estrella al árbol, por un momento, y uniendo metros y algún centímetro, ganaría la localidad catalana a la gallega. Ahí lo dejamos].

Pero ahí no se queda la cosa, porque ha aparecido un tercero en discordia, aunque estemos hablando de tiempos para la paz, el amor y la confraternización.

Ha aparecido en escena un contrincante que no se esperaban y que asegura que el árbol más alto de España va a estar en su localidad.

Un pueblo de 6.000 habitantes va a dar la campanada

Y ese tercer alcalde es Agustín Molleda, que está al frente del Ayuntamiento de Cartes, un pueblo de 6.000 habitantes en Cantabria que lo está dispuesto a superar a García Albiol y a Caballero como sea, vamos que va a subir los metros que haga falta para ser el que tenga el árbol más grande de la Navidad en España.

"Va a medir 42 metros y medio, que ya están montados e instalados y con el mástil y la estrella va a alcanzar 45 metros, que entendemos que es posible", confirma a Pilar García Muñiz el alcalde Molleda.

"Somos un municipio medio de Cantabria y no podemos competir en el ámbito económico, pero sí estamos dispuestos a competir por tener el árbol más alto de España y nuestra estructura modular puede crecer o decrecer. El instalador ha hecho un desafío en arquitectura y tiene proyectos probados y visados que podrían alcanzar hasta 80 metros", asegura el regidor de Cartes.

Lo que sobre todo está juego para saber qué árbol es el más bonito, dice el alcalde, es "la iluminación, los adornos. Vamos a competir en la altura con un máximo de 45 metros, pero tenemos 15.000 metros de led blanco que van a iluminar ese árbol, cabezas de robot giratorias que van a iluminar el interior, y además es transitable en la parte inferior, así que las miles de personas que puedan venir a visitar Cartes puedan colocarse en el epicentro del árbol en su parte inferior", dice con orgullo el alcalde, Agustín Molleda, al que le gustaría que se vieran sus destellos hasta en Santander, a 42 kilómetros de Cartes.

"Una vez que esté decorado, entendemos que se podría ver desde un punto alto a más de 30 kilómetros".

De momento, la ubicación del árbol ya es un sitio con mucha historia, "en el corazón de la villa medieval, de un municipio medieval que es la Villa de Cartes, de un conjunto histórico, de una zona protegida que es el camino real, el antiguo camino de las Castillas que comunicaba la zona de Castilla y León, ese maíz, esos cereales que bajaban al puerto de Santander. Cartes tiene el primer peaje que es una fortaleza medieval que es el Torreón de Cartes, lo vamos a colocar en el parque del Torreón", subraya el edil cántabro.





La casa de Papa Noel en Cartes

Porque Cartes ya tiene un atractivo turístico navideño con "un poblado donde está la Casa de Papa Noel, un proyecto relacionado con la Navidad como esos mercadillos europeos que todos tenemos en la cabeza", cuenta con la ilusión y el entusiasmo de niño por las próximas fiestas llenas de luz y de color que están a punto de llegar.