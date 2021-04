Ayuso pone las calles por sorpresa con El Pulpo

Como cada día, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha hecho su Ronda de Ponedores para conocer cómo se levanta España y todos sus trabajadores, que durante la noche y desde primera hora de la mañana trabajan para sacar el país adelante. Este viernes, el programa ha recibido la nota de voz de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular el próximo 4 de mayo.

Ayuso ha querido pedir a 'El Pulpo' una canción, ya que esta semana la temática musical tiene que ver mucho con la libertad. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido ser una ponedora: "Pulpo, muy buenos días, a ti y a todos los ponedores. Soy Isabel Díaz Ayuso y yo también madrugo mucho. Te suelo escuchar y como esta semana las canciones van de libertad pues no podía faltar 'I Want to Break Free' de Queen. Un saludo para todo esa comunidad de ponedores que con mucho esfuerzo sacan sus proyectos adelante. Un beso a todos".

El primer despertador de la radio en España, 'Poniendo las calles', hace récord histórico al sumar 143.000 'ponedores'. El programa que presenta Carlos Moreno, 'El Pulpo', ha crecido un 50% con respecto a la misma oleada del año anterior, batiendo el récord histórico de la historia de COPE en este tramo horario.

