Así son los semáforos que evitarán atascos en las ciudades con la inteligencia artificial: menos molestos

Como cada semana ha estado en'Poniendo Las Calles'el experto en tecnología Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal de tecnología wwwhatsnew.com. Hoy han tratado varios temas como novedades presentadas por WhatsApp, el uso de inteligencia artificial en el tráfico urbano y también algunas pistas para saber si nuestros dispositivos están en la 'dark web'.

Un tema muy importante es cómo saber si nuestros datos están en la 'Dark Web': "Todo lo que nosotros queremos publicar en internet lo hacemos en la red pública de ordenadores, pero hay otra red que no es visible, está oculta, como por ejemplo, la venta de armas, u otras cosas. Para introducirnos en este 'mundo oscuro' necesitaríamos otro tipo de ordenadores y claves. Para saber si nuestros datos están a la venta o están disponibles, lo que ha hecho Google es introducir un informe en su aplicación en la que dando a un botón podremos saber si nuestros datos están o no en la 'dark web' y podemos ir viendo todos los registros que de alguna u otra forma han llegado a esta página de una manera u otra", así lo ha contado este martes Juan Diego Polo en 'Poniendo las Calles'.

Juan Diego Polo ha contado que se pueden tener dos móviles distintos y en cada uno tener WhatsApp distintos instalados: "Es una función que la anunciaron hace bastante tiempo y ahora ha comenzado a aparecer en varios móviles, yo por ejemplo la tengo, puedo tener dos WhatsApp en cada móvil, por ejemplo para alternar los mensajes de trabajo con los de ocio. Estará para iOS y Apple, en la sección de cuenta de WhatsApp tendremos la opción de añadir cuenta y así tendremos las dos cuentas incluso en el mismo móvil, en un mes como máximo esto se podrá obtener. Generalmente, se necesitan hacer pruebas antes de sacarlo al mercado, aunque lo anuncien antes, es necesario que antes de ampliarlo vean cómo funciona", así lo ha contado este martes Juan Diego Polo en 'Poniendo las Calles'.

La inteligencia artificial llega al tráfico urbano

Gracias a un proyecto de Google, que se centra en optimizar los semáforos y también las rutas para mejorar la eficiencia del tráfico, esto está a la vuelta de la esquina: "Muchas ciudades tienen ya sensores que son capaces de ver cuánta gente va a cruzar la calle en un momento o cuántas personas están caminando o circulando por la carretera".





"Esto ya existe, pero la inteligencia artificial va a ayudar a los semáforos a no tener que ir cambiando continuamente. Apple sabe perfectamente cuántos coches hay en cada momento y dónde, siempre y cuando estén utilizando la aplicación de 'Google Maps', así lo ha contado este martes Juan Diego Polo en 'Poniendo las Calles'.