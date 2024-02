Así se crea y genera contenido un influencer hecho con inteligencia artificial: "Puedo ganar dinero con diez"

Muchos de los influencers que vemos en Instagram y ante todo, que son chicas y chicos guapos, guapísimos, están hablando sobre, desde consejos de dietas hasta dispositivos electrónicos. Pero realmente esas personas no existen. Esas personas muchas veces han sido creadas por inteligencia artificial, como explica Juan Diego Polo en Poniendo las Calles.

Audio

La aplicación clave que tendrá la inteligencia artificial en la vida de los niños: "Más fácil" Jorge Alcalde explica en 'La Linterna' cómo están monitorizando a un bebé de seis meses con una inteligencia artificial para entender más sobre el aprendizaje humano Ana RumíRedacción La Linterna 07 feb 2024 - 21:36

El especialista en tecnología explica que "esas personas creadas por ordenador que nosotros pensamos que son alguien, que son influencers y que después resulta que no lo son, es lo que llamamos o influencers digitales o influencers virtuales". "Esto es impresionante", resalta Carlos Moreno 'El Pulpo'.

"Es que a quien se le diga que todo esto es irreal, le hacemos caso y encima genera muchísimo dinero", reflexiona el presentador de El Partidazo de COPE, "es para volverse locos". Carlos Moreno 'El Pulpo' se pregunta "cómo esta gente puede ganar dinero de esa forma, no siendo real": "¿Funciona realmente?".

??Cinco menores detenidos por publicar fotos de mujeres desnudas utilizando Inteligencia Artificial



??@COPEValencia ??

https://t.co/TBZIBNBoCT — COPE (@COPE) February 19, 2024

Juan Diego Polo explica que ha probado una aplicación con la que "creo un avatar virtual, incluso con movimiento y lo pongo en una red social y de repente tengo un millón de seguidores que le hacen caso a ese avatar": "Todas las ganancias que se generen por publicidad, por anuncios, por lo que sea, por patrocinios, van para mí".

"Puedo ganar dinero con diez"

Con lo cual, el especialista en tecnología de Poniendo las Calles revela que "no solamente ganaría dinero con un influencer, puedo estar ganando dinero con diez influencers diferentes, cada uno hablando sobre un tema diferente, porque encima con ChatGPT a mano podría estar hablando de cocina sin tener ni idea de cocina".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Inteligencia artifical, una herramienta para ayudar y no para substituir

Juan Diego Polo reflexiona que "la velocidad de lo que estamos viendo es irreal y se está poniendo realmente complicado, porque va a ser más difícil distinguir lo que es real de lo que no lo es". Por eso, a Carlos Moreno 'El Pulpo' le produce curiosidad saber cómo se construyen estos perfiles.

"Hay herramientas que están hechas precisamente para ello", comienza a explicar Juan Diego Polo, "esta semana pasada estuve probando una de ellas en la que yo entro y digo, por ejemplo, quiero hacer la imagen de un chico joven con pelo oscuro y ojos azules, que tenga una camisa de oficina".

???? Estas son las primeras profesiones que se acabarán a causa de la Inteligencia Artificial: “En pocos años"

https://t.co/dxfCJym2kl — COPE (@COPE) February 18, 2024

El especialista en tecnología revela que "entonces me genera ahí un avatar": "No me gusta, lo cambio, le doy hasta que tenga uno perfecto, súper realista, con poros en la piel. Después le digo: bloquéame el rostro para que todos los personajes que te pida de ahora en adelante sean este, que mantenga la identidad de esa persona".

Así se crea y genera contenido

"Y, efectivamente, una vez hecho eso", continua explicando Juan Diego Polo, "si después le digo": "Pues genera un chico a caballo en una casa de campo, pues es el mismo que hice al principio y a partir de ahí puedo ir generando vídeos o puedo ir realizando movimientos o incluso especificando la postura del cuerpo de esa persona".

Así es como puedes tener, tal y como explica el especialista en tecnología de Poniendo las Calles, "1.000 imágenes de la misma persona, suficientes para tener una cuenta de Instagram llena de fotos y de vídeos". A partir de ahora duda siempre de lo que estás viendo, de quién te empieza a seguir y de la persona que protagoniza ese vídeo viral.