La aplicación clave que tendrá la inteligencia artificial en la vida de los niños: "Más fácil"

¿Cómo te quedas si te decimos que un bebé entrena a una inteligencia artificial para que aprenda palabras y conceptos al igual que lo hacen los niños?

Sam es un niño australiano de dos años que desde los 6 meses ha llevado durante varios minutos al día, una cámara en su cabeza. El dispositivo estaba sujeto a un casco ligero y su función era grabar vídeos desde el punto de vista del bebé. Lo que miraba, lo que le interesaba, y sobre todo, cómo relacionaba los objetos con las palabras.

Para que te hagas una idea de la capacidad humana, ni las inteligencias artificiales más avanzadas tienen la posibilidad de evolucionar tan rápido como lo hace un niño en la etapa del crecimiento.

De hecho, los sistemas como ChatGPT tienen redes de datos masivos, y, sin embargo, su capacidad para hablar correctamente es muy limitada. Mientras un bebé, teniendo acceso a una pequeña cantidad de información, es capaz de aprender un lenguaje.

En pocas palabras: hasta ahora no hay disciplina que pueda superar la intuición humana.

Es, en este punto, donde este estudio genera cierta inquietud. Unos investigadores de la Universidad de Nueva York quieren que las inteligencias artificiales aprendan de la misma manera que lo hacen los niños. ¿Será esto posible? Es lo que le preguntamos en La Linterna al divulgador científico, Jorge Alcalde.

"No va a ser posible que aprenda como un niño, no pretende que la máquina aprenda como un niño, sino aprender nosotros cómo aprenden los niños. Alguna teoría dice que nacemos con un set de habilidades que nos facilita mucho aprender rápidamente lenguajes. Una máquina podría simular esos procesos, pero imitar la forma en la que bebé humano aprende, no es posible" explicaba.

Cómo podremos utilizar estas herramientas para mejor nuestra vida

Si bien es cierto que nos da mucho miedo cómo las inteligencias artificiales pueden imitar al ser humano y llegar, en un futuro, a sustituirnos, lo cierto es que pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida.

Al menos así lo explicaba Jorge Alcalde. "No es fácil que nos sustituya, el ser humano ha generado herramientas para prácticamente todo, cada nueva herramienta no hace que perdamos el miembro que hemos utilizado hasta ahora. Facilitamos el uso de los miembros para otras actividades".





Eso sí, ¿cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida? Pues, por lo pronto, con esta en concreto, a entender mejor el aprendizaje humano y ayudar, desde pequeños, a aquellos que puedan sufrir algunos trastornos como el TDAH.

"Conocemos tan poco de la inteligencia de los bebés como de la IA. Una muy interesante es que los niños tienen herramientas cognitivas que podemos utilizar en el futuro para mejorar su educación y desarrollo" expresaba Jorge Alcalde.

Lo que le falta a esta herramienta de inteligencia artificial

Aunque es una herramienta que, en principio, tendrá muy difícil sustituirnos, lo cierto es que tendrá otras tantas aplicaciones. Sin embargo, en la opinión de Jorge Alcalde, todavía hay cosas que faltan por pulir en esta herramienta.

"Ha establecido relaciones directas entre una imagen y un concepto sin que nadie se lo diga... Añaden el concepto perro a la imagen de un perro, algo que es fácil de imitar en un ordenador. Lo difícil es establecer generalizaciones, para que un ordenador diferencie entre un perro grande o pequeño, tienes que ponerles imágenes y textos uno por uno" explicaba.





Sin embargo, parece que eso, con el avance del tiempo, puede cambiar. "Con esta herramienta parece que será más fácil generalizar el conocimiento, no habrá que darle tantos datos para que pueda dar respuestas satisfactorias" expresaba en La Linterna.