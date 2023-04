La aplicación de móvil española que busca acabar con el acoso entre menores con "un impacto positivo"

Hoy en día la tecnología nos ha brindado y nos sigue brindando muchas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. La última viene de la mano de dos ingenieros aeronáuticos murcianos. Se puede decir que lo han comprendido muy bien, que han comprendido a la perfección la demanda a la sociedad por parte de los jóvenes. Sus fundadores son Alejandro Culebras y Pablo Sánchez, de 30 y 29 años. Los dos protagonistas, estuvieron la pasada madrugada con Carlos Moreno 'El Pulpo' presentando Fan!, una aplicación que tiene como objetivo elevar la autoestima de los adolescentes, algo que puede tener un impacto muy positivo en su bienestar emocional y, también, psicológico.

“Nuestra meta básicamente es tener un impacto positivo en la sociedad, sobretodo en los niños, que son un poco el público objetivo al que va dirigido la aplicación. Hacer una aplicación social con la visión de que se sientan bien”, contaba Alejandro, uno de sus fundadores al Pulpo.

Se trata de una aplicación móvil dirigida a estudiantes entre 12 y 17 años, secundaria y bachillerato, que tiene como objetivo mejorar las relaciones sociales en los colegios e institutos de nuestro país. La idea toma referencia de una aplicación que ya existe en Estados Unidos, donde destronó a Tiktok o BeReal, y su feedback fue muy positivo. En ella, el adolescente, cuando se registre, tendrá que elegir cuál es su colegio y cuál es su curso. Una vez entre, va a tener la posibilidad de hacer amigos, con los que va a empezar a jugar. “La dinámica es súper simple: en varios momentos del día habrá una serie de encuestas, preguntas siempre de carácter positivo, donde las posibles respuestas son tus compañeros de clase. Los chicos y chicas van eligiendo y eso va a ir generando un piropo de forma anónima que va a llegar a sus compañeros.”, explicaba Pablo sobre su funcionamiento.

¿Y las preguntas?

Las preguntas han sido preparadas por el equipo de Fan! con la ayuda de psicólogos y psiquiatras. Preguntas que deben ser de cáracter positivo, un reto para el equipo, dado que debía cubrir un espectro de carácteristicas y cualidades que se puedan valorar en una persona y donde los niños se vean reflejados, para recibir ese refuerzo positivo de sus compañeros. Algunas de ellas son: “¿Con quién te irías a una isla desierta?”, “¿Quién tiene la mente más despierta?”, “¿Quién es la persona con la que no puedes parar de reír?”, “¿Quién es el más metódico?

“La aplicación es un formato encuesta en la que se tiene que elegir a otro compañero de clase. Hay algunas funcionalidades en las que puedo hacer un mix, pero principalmente es que tu eliges un compañero y se le envía un piropo de forma anónima, que es el gran interés de la aplicación”, matiza Pablo. La finalidad principal de esta aplicación, es que cualquier niño o niña, reciba un refuerzo positivo, fuera del valor de guapo o guapa, sino valorando otras carácterísticas. Es una aplicación más enfocada a auqellos perfiles que en su día no reciben ese refuerzo positivo.

¿De dónde surge la idea?

Su objetivo era crear una red social con un factor positivo, un poco huyendo de las redes sociales que hay ahora, cuando llegó a sus manos una aplicación que se estaba desarrollando en Estados Unidos, que triunfó bastante el pasado año y que decidieron traer a España, hacer una versión, como ellos consideran, a la ibérica.

¿Actualizar la aplicación para los adultos? Es una pregunta que no solo nosotros le hemos planteado. La idea ha sido planteada en varias ocasiones, en el concepto del trabajo, para ese refuerzo positivo entre compañeros, en grupos de trabajo, intentar identificar valores dentro de equipos. Pero ahora mismo su foco son los más jovenes, aunque el tiempo dirá.