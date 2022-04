¿Alguna vez has viajado en autocaravana? te damos algunas ideas para esta Semana Santa

Las vacaciones son sinónimo de “viaje”, y en Poniendo Las Calles, si la semana pasada te recomendamos pueblos de nuestra geografía para visitar y pasar unos días estupendos en familia, ahora te vamos a hablar sobre el medio de transporte en el que puedes llegar a ellos... Porque el viaje en sí, el trayecto, también puede ser toda una aventura...

¿Alguna vez has viajado en autocaravana? Pues fíjate, que si aún no te has animado, te queda poco para hacerlo porque durante los últimos años, el sector de las autocaravanas ha crecido considerablemente, convirtiendo al turismo itinerante en una de las formas de viajar favoritas de los españoles...

Esta madrugada nos ha acompañado Cristina Ventosa, que es country manager de Yescapa, una plataforma de alquiler de caravanas; también hemos hablado. Y vamos a viajar hasta Grecia! Porque allí está Patricia, una auténtica aventurera que este pasado verano cogió la autocaravana junto a su marido -Flo-, a sus dos niños -Mateo y Amelia- y a su perro -Nemo-, y se puso a recorrer el mundo sobre ruedas.

Estamos en plena Semana Santa, y muchos ya tenían claro, desde hace tiempo, cómo iban a pasar esos días de vacaciones. Y si hay un tipo de forma de viajar que ha triunfado en nuestro país es el AUTOCARAVANISMO. Fíjate, según datos de la Asociación de Comercio del “Caravaning”, en el último mes de febrero se vendieron un total de 589 autocaravanas nuevas, lo que supone un incremento de un 23% respecto al mismo mes de 2021. De hecho, las autocaravanas usadas son algunos de los modelos más buscados.