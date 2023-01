Dependiendo de la edad que tengas son varias las trilogías que habrás vivido en tu vida. En cine Indiana Jones, El Señor de los anillos o la primera parte de La Guerra de las Galaxias nos pueden servir de ejemplo. En literatura se me esta ocurriendo la trilogía del Baztán de Dolores Redondo o Memento Mori de Cesar Pérez Gellida. Y dentro de los últimos tiempos en la música tenemos una saga muy exitosa que llega a su fin. Es el grupo Fangoria que tuvo en 'Existencialismo Pop' el primer capítulo de su trilogía, después 'Edificaciones paganas' fue el segundo y ahora se cierra este ciclo con la presentación de 'Ex Profeso'.

Alaska: "La voluntad del pop no es perdurar, es hacer una canción en este momento y para este momento, pero la realidad ha demostrado que no es así (...). Yo lo que quizá quiero decir es que el pop no debería de tener ninguna pretensión. Otra cosa es que el pop forma parte de nuestra vida, se convierte en banda sonora de nuestra vida y entonces perdura".

Sin duda, Fangoria siempre han sido aperturistas de mente y sin complejos y así lo han demostrado con esta trilogía. Una trilogía con la que han conseguido mantenernos atentos a sus pasos durante los últimos dos años.

