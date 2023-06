Adolescentes y tecnología: “Ver los problemas de cada país desde el punto de vista de una niña”

Cada año niñas de todo el mundo dan un paso al frente para resolver problemas en su comunidad con tecnología a través de la Technovation Girls. Con el apoyo de toda una red de mentores, embajadores, voluntarios y padres, estas niñas están cambiando el mundo.

Es una idea que busca despertar el interés de las niñas por participar en proyectos que ayuden tanto al progreso de la sociedad y la vocación tecnológica, como sobre todo romper estereotipos y tabúes. Power to code, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, han clausurado la séptima edición del Technovation Girls, la mayor competición de tecnología y emprendimiento social del mundo. Nerea González, embajadora de Technovation Girls, nos ayuda hoy a 'Poner las Calles'.

“Es una iniciativa en la que trabajamos con chicas de todo el mundo en resolver problemas sociales a través de la tecnología.” - explica la embajadora. Utilizan tanto aplicaciones móviles, el desarrollo de aplicaciones móviles, como inteligencia artificial, para resolver problemas de nuestro día a día relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible.

“Lo que estamos buscando es mejorar el mundo, mejorar nuestro día a día y es lo que les pedimos a las chicas que hagan, que busquen soluciones a problemas que se encuentran en su día a día. Aplicaciones, por ejemplo, para el cuidado de personas mayores, para integrarles dentro de las nuevas tecnologías con las nuevas tecnologías en temas de medio ambiente, de reciclaje.” - le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Proyectos que van a cambiar el mundo y la mente de las chicas.

Este proyecto nace en Estados Unidos y una persona que trabajaba allí en aquel momento, lo importa a España a través de la Embajada. Ya se encuentran en más de 60 país y este año han participado más de 20.000 chicas. “Nos preocupan problemas relacionados con la sociedad, con el medio ambiente. En Ucrania están resolviendo problemas de su día a día, como la guerra o como mejorar la vida de los niños que van a pasar la frontera solos. El proyecto te da una visión de cuáles son los problemas de cada país desde el punto de vista de una niña.” - aclara.

“Les proponemos la idea y ellos lo que quieren es aprender de tecnología, principalmente, pero se dan cuenta de que la tecnología no es sólo un medio, no solo un fin, sino que es un medio que pueden utilizar para resolver cosas en su día a día.” - narra Nerea González. Les ayuda a interiorizar la tecnología como una herramienta.

Ha venido a poner las calles acompañada con Ariadna. Es la ganadora de la semifinal regional en Madrid de los equipos seniors, junto a su equipo. “La hemos visto crecer y cómo ha sido una esponja con los temas de tecnología, aprendiendo a hablar en público, a desarrollar Business Case, entre otras actividades.

“Desde pequeña me ha encantado la tecnología y estas cosas de ciencias y buscaba aprender haciendo cosas con la tecnología. Me encontré con Technovation y me apetecía aprender y me ha dejado con ganas de aprender más de la tecnología.” - explica Ariadna.

La aplicación que ha desarrollado Ariadna, en compañía de dos compañeras más, usa inteligencia artificial para combatir el desperdicio de comida en los hogares, usa inteligencia artificial para vincular los productos de tu nevera con recetas, tomando preferencia, también, de las alergias, con el fin de no desperdiciar comida. La diferencia con otras aplicaciones es el manejo de inventario así como de las fechas de caducidad.

“Algunas veces estas herramientas son usuarios finales y el darle la capacidad de crear ellas las aplicaciones para poder hacer cosas con el móvil les abre un mundo.” - cuenta Nerea.

“A mi me gustaría primero terminar de meter cosas que quedan en la aplicación, que creo que se puede expandir mucho más y cerrar bien la aplicación, cerrar el círculo.” - finaliza Ariadna.