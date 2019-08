La película tiene como Banda Sonora las canciones que crearon Los Beatles pero no habla de ellos. No es un homenaje a la vida de los artistas.

"Yesterday" cuenta la historia de Jack Malik, personaje que desde pequeño se inspira en ellos para llegar o intentar ser una estrella como fueron John, Ringo, Paul, George.... Pero un apagón de luz ocurre en el mundo y algunos recuerdos de la historia se olvida... como por ejemplo... ¡La existencia de "The Beatles"!. Solo lo recuerda, en principio, Jack Malik quien después de no dar crédito a lo ocurrido aprovecha el suceso y se hace pasar por ellos. Los 4 ( Lennon, McCartney, Star, Harrison) en un solo cantante... "Malik".

Película de Danny Boyle ( Traisnpotting, Smuldog Millionare) y escrita por Richard Curtis ( experto en comedias románticas como Love Actually y Notting Hill) y los actores Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran...

Esta película tiene un buen guión, unos buenos actores, tiene comedia, amor y una inolvidable música... un completo.

El director, el guionista y el actor han recibido cartas con bonitas palabras de los artistas vivos. Donde transmiten sus emociones y cariños por crear esta pelícua como legado de los Beatles. Cartas que recibieron de Paul McCarteny, Ringo y también otra de Olivia (la viuda de George Harrison). El actor protagonista, Patel. contó en The Guardian que había recibido "su bendición". "El proyecto no se hubiera llevado a cabo sin su apoyo, aunque no sé si ya han visto la película» «Es extraño pensar en un Beatle me ha visto cantar sus canciones".

Gracias a The Beatles se crea en la película, con los sucesos ocurridos en la trama, una historia de amor, de una persona que quiere ser cantante y se refugia en la mejor música que a él le educo y le hizo querer ser artista. La dirección y guión de la pelicula te hace ver lo difícil que es la vida cuando todo es éxito y dinero y dejas de ser el que eras pero que siempre hay alguien que te mira a los ojos como antes de tu éxito y que estará ahí para ayudarte. Muchas de las canciones de The Beatles hablan de amor y de pedir ayuda por no saber cómo controlar el mundo que les rodea. I want to hold your hand o Hep, por ejemplo. Hay que saber analizar bien las películas y lo que los directores y guionistas han querido expresar.

Dale al "Play" y disfruta de las curiosidades en la grabación de la película y de la música que aparece.