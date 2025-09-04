Carlos Herrera se acuerda de ETA al hablar de los incidentes en La Vuelta en Bilbao: "Nunca protestaron por un equipo vasco"

La Vuelta Ciclista a España vivió ayer una jornada marcada por la polémica en Bilbao. La etapa tuvo que detenerse tres kilómetros antes de la meta debido a incidentes protagonizados por radicales que protestaban por la presencia de un equipo israelí en la competición. Los agentes intervinieron, pero eso no bastó para que evitaran que las manifestaciones alteraran el desarrollo normal de la carrera.

Este jueves, Carlos Herrera ha sido uno de los temas que ha abordado en su monólogo de las 07:00 y ha aprovechado para cargar duramente contra los responsables de las protestas.

“Ayer no fue un día para la policía autonómica vasca, porque no fueron capaces de prever o evitar el circo que montaron los abertzales, radicales de siempre, los proetarras en protesta contra Israel porque hay un equipo israelí corriendo en La Vuelta”, ha denunciado.

El director de 'Herrera en COPE' ha relatado las consecuencias de la protesta: “Se montaron los incidentes en el tramo final de la etapa que terminaba en Bilbao. Se tuvo que hacer la etapa terminarla 3 km antes”.

La historia de eta y las protestas contra los israelíes en la vuelta

Herrera ha vinculado directamente a los manifestantes con la historia de ETA: “Cuando ETA mataba y mató a, yo qué sé, cerca de 1000 personas, extorsionaba, secuestraba, hacía huir del País Vasco a los vascos y hacía esconderse por toda España a muchos españoles. Cuando ETA hacía esto, todos estos de la banderita lo que hacían, ¿qué era? Aplaudir. No paraban La Vuelta a España, paraban La Vuelta a España para apoyar a los asesinos”.

EFE La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína

Con dureza, ha señalado que los actuales radicales son herederos de aquella violencia: “Forman parte de la misma cuadra. Nunca protestaron por la presencia de un equipo vasco en La Vuelta Ciclista de España. Bueno, corría el KAS, por ejemplo, era un gran equipo, además, en ninguna parte de España”.

El comunicador ha criticado también la falta de coherencia de las protestas contra Israel dentro de un evento deportivo: “Ya me dirán ustedes qué épica puede haber en fastidiar el día a unos tíos en culotte porque tú estás muy enfadado con Israel. Es decir, para defender a los gazatíes arremetes contra unos tíos en bicicleta en Bilbao”.

Finalmente, Herrera ha establecido un paralelismo entre las posturas proetarras de antaño y las simpatías actuales hacia Hamás: “Tú que antes apoyabas a la ETA y que ahora curiosamente apoyas a Hamás”.