El Puma ya es un ponedor

El invitado que tenemos a continuación, viene a darnos un soplo de esperanza, fe en Dios y, un inmenso amor a la música, su compañera desde hace más de cincuenta años. La mayoría de nosotros, no le damos ninguna importancia al hecho de respirar, movernos o realizar cualquier actividad física. Solo cuando nos falta el aire porque nos diagnostican una Fibrosis Pulmonar, somos conscientes del tiempo que, como el tesoro más preciado, hemos dejado escapar. A él, le dieron la terrible noticia en el año 2000. A pesar de todo, siguió cantando hasta que, sus pulmones, se negaron a obedecer a su corazón. La noticia cayó como una bomba entre los millones de seguidores de todas partes del mundo, quienes organizando cadenas de oración, pedían un milagro, sólo posible, con un trasplante de pulmones. Una larga espera de dos años y, siempre, su súplica a Dios para que, por algún tiempo más, le permitiera seguir en la tierra y, agradecer el cariño recibido en su carrera. Solía decir en las entrevistas, “si me quedo, estoy con Él y, si me voy, me voy con Él”. En ese tiempo, escribió un libro y, grabó un disco, apenas sin aliento, con la producción de Ricardo Montaner. ¡En Diciembre de 2017, llegó el día.! Los pulmones de un donante, fallecido hacía unas horas, salvaban la vida de un ser humano excepcional. Es el único “milagro” que canta, “con pulmones prestados”. Y en unos días además, el próximo sábado 12 de diciembre, lo va a hacer acompañado de un montón de amigos. Concierto vía streaming “El Puma directo a casa”.